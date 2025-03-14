Также на тестовой платформе Geekbench появились результаты тестов Poco F7 Ultra

Ранее несколько сообщений утверждали, что Poco представит серию смартфонов Poco F7 в конце этого месяца для мирового рынка. В преддверии ожидаемого запуска один из пользователей сети X* (запрещена на территории России) поделился следующим постером и заявил, что она будет представлена 27 марта. Как видно на постере, линейка может включать телефон под брендом Ultra.

Сообщения показали, что серия Poco F7 будет включать три модели: Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro и Poco F7. В то время как модели Pro и Ultra, как ожидается, будут запущены 27 марта, обычный Poco F7 может дебютировать во втором квартале этого года.

Poco F7 Ultra, как полагают, является ребрендингом смартфона Redmi K80 Pro. Поэтому ожидается, что он будет оснащен 6,67-дюймовой OLED-панелью с частотой 120 Гц, разрешением 2K и чипсетом Snapdragon 8 Elite. Предполагается, что в то время как Redmi K80 Pro оснащается аккумуляторной батареей емкостью 6000 мАч, телефон Poco F7 Ultra может получить аккумулятор меньшей емкостью, составляющей всего 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Недавно Poco F7 Ultra был замечен с хорошими показателями производительности ИИ на платформе Geekbench. Теперь появились свежие списки бенчмарков, раскрывающие одноядерные и многоядерные показатели работы устройства. В списках указано, что смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 15. Он набрал около 2300 баллов в одноядерном тесте и около 8150 баллов в многоядерном тесте.

Poco F7 Pro, который, как ожидается, будет переименованным Redmi K80, получит 6,67-дюймовую 2K OLED панель с частотой 120 Гц и флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 3 предыдущего поколения. Redmi K80 имеет аккумулятор емкостью 6550 мАч, но Poco F7 Pro может иметь меньший аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой на 90 Вт.

Ожидается, что Redmi представит Redmi Turbo 4 Pro с предстоящим Snapdragon 8s Elite в апреле в Китае. Указанный телефон, вероятно, будет переименован в Poco F7.