Инструменты NVIDIA RTX Remix, используемые в работе над Half Life 2 RTX, покинули стадию бета-тестирования

Вышел очередной апдейт RTX Remix, инструментов моддинга от NVIDIA для обновления существующих, в первую очередь старых игр до современных технологий. NVIDIA хочет, чтобы моддеры внедряли в эти игры свои технологии, часто включая современные графические методы построения изображения, такие как трассировка лучей или сверхвысокое разрешение. Цель состоит в том, чтобы сообщество моддеров делало это самостоятельно, потому что в противном случае NVIDIA рискует нарушить авторские права разработчиков игр.

RTX Remix находился в стадии бета-тестирования более года. Более 30 000 моддеров работали над своими проектами, используя эту технологию, несмотря на то, что она находилась в стадии бета-тестирования. Более 1 миллиона геймеров уже сыграли в игры, обновленные с помощью RTX. Теперь NVIDIA представляет официальный релиз RTX Remix.

Сегодняшний релиз также знаменует собой добавление DLSS 4 с многокадровой генерацией, а также RTX Neural Rendering. NVIDIA добавляет все свои лучшие технологии, которые часто ограничены определенными архитектурами.

Этот анонс знаменует официальный выпуск играбельной демоверсии Half-Life 2 RTX. Она не похожа на большинство проектов, созданных отдельными моддерами или группами моддеров, но имеет полную поддержку компании Valve и оригинальных разработчиков.

Half-Life 2 RTX выйдет 18 марта, однако, это не полный релиз и не ограниченный по времени, но в ней будет только два игровых уровня: Ravenholm и Nova Prospekt. NVIDIA, вероятно, поняла, что моддинг занимает много времени, а Half-Life 2 RTX использовался для маркетинга очень долго, так что пришло время выпустить ее в какой-то форме.

В обновлении каждый аспект уровней был улучшен, хотя работа еще не окончательная, и в дальнейшем запланированы очередные настройки и технические обновления. Оружие, враги и скайбоксы были переделаны, добавлены атмосферные эффекты, улучшены визуальные эффекты и обновлен звук.

Возможно, интересными подробностями являются показатели производительности этого мода, измеренные с помощью видеокарт последней серии RTX 50. Тем, кому по разным причинам не нравится использовать DLSS, придется довольствоваться производительностью 20-30 FPS на модели RTX 5070.

В 4K видеокарта RTX 5090 будет выдавать только 27,8 FPS в среднем с полной трассировкой лучей и ультра-настройкой. RTX 5080 показывает почти вдвое худший результат, выдавая всего 15,4 FPS в среднем. Цифры выглядят гораздо выше с включенной опцией DLSS, показывая значения 265,7 и 163 FPS соответственно.

В режимах 1440p и 1080p NVIDIA также включает RTX 5070 Ti и RTX 5070, где последние показывают 20-27 FPS в 1440p и 33-44 FPS в среднем в 1080p без DLSS и 100 и даже 200 FPS с включенным DLSS.