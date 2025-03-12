После выхода GeForce RTX 5070 SHADOW 2X, у компании MSI теперь целых 19 моделей RTX 5070

До запуска RTX 5070 компания MSI показала около 10 моделей RTX 5070, что казалось большим количеством кастомных моделей от одной компании. Но не многие могли подумать, что MSI собирается добавить еще больше вариантов уже на следующей неделе, вместе с некоторыми новыми картами.

В дополнение к очевидным моделям без заводского разгона, которые были добавлены в портфолио компании, теперь появились новые модели линеек SHADOW 3X и SHADOW 2X, ранее не представленные MSI. Shadow 3X имеет полностью черный дизайн от MSI. Новинкой является версия с двумя вентиляторами, которая была показана в сети впервые.

На бумаге карта по сути является уменьшенной версией Shadow 3X, оснащенной двумя вентиляторами вместо трех. Даже тактовые частоты те же самые, достигающие 2557 МГц через программное обеспечение MSI Center или до 2542 МГц из коробки. У Shadow 2X также нет RGB подсветки. Несмотря на изменение размера кулера, карта по-прежнему имеет ту же печатную плату с разъемом питания 12V-2x6 и занимает в корпусе 2,5 слота.

У компании MSI серия Shadow в основном представлена моделями с рекомендованной ценой, наряду с линейкой Ventus. Однако в современных реалиях модели редко сохраняются в продаже по стартовой цене. Кроме того, представителей линейки Shadow едва ли можно где-то приобрести, поскольку MSI явно не уделяет им должного внимания. Однако через несколько недель после старта продаж они всё-таки могут появиться на полках магазинов.

Ниже представлен полный список карт MSI RTX 5070, который просто огромен, и не совсем понятно зачем было так раздувать их ассортимент. Каждая модель указана с самой высокой заявленной скоростью, которая включает тактовые частоты, устанавливаемые с помощью приложения MSI Center.



