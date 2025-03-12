Рендеры Pixel 10 показывают, что базовая модель смартфона Google получит в этом году телеобъективгоду

Первый смартфон Google Pixel был выпущен в октябре 2016 года, и с тех пор компания ежегодно анонсирует новые модели. Это означает, что смартфоны Pixel 10 этого года станут 10-ми в серии, хотя 10-я годовщина бренда Pixel будет только в следующем году. Если кто-то ожидал коренных изменений в новой серии, таких как совершенно новый дизайн, то этого не произойдет. Изображения, основанные на рендерах CAD, показали, что Pixel 10 будет иметь тот же дизайн, что и прошлогодний Pixel 9.

Рендеры, представленные OnLeaks и Android Headlines, показывают, что Pixel 10 будет иметь тот же вид, что и его предшественник. Дисплей будет не только плоским, но и останется размером 6,3 дюйма с центральным отверстием для селфи-камеры. Даже размеры будут почти идентичны: 152,8 x 72 x 8,6 мм для Pixel 10 и 152,8 x 72 x 8,5 мм для Pixel 9.

Что касается камер, то Google дала фанатам повод для волнения в этом году. В отличие от предыдущих поколений, где у стандартной модели было на одну камеру меньше, чем у профессиональной модели, Pixel 10 получит такое же количество задних камер, как и Pixel 10 Pro, и эта дополнительная камера будет иметь телеобъектив.

Конечно, характеристики камер будут различия, чтобы оправдать дополнительные сотни долларов, которые покупателям придется отдать за Pixel 10 Pro. Тем не менее приятно видеть, что базовый Pixel получит телеобъектив. Это также должно еще больше отличать базовую модель Pixel от серии Pixel A.

Рендеры также показывают, что Pixel 10 будет иметь плоскую рамку и то же расположение кнопок, что и у его предшественников. Информации о вариантах цвета пока нет, хотя рендеры показывают телефон в том же цвете Peony, что и Pixel 9. Больше подробностей о новинке должно появиться по мере приближения даты запуска, которая, как предполагается, назначена на август.