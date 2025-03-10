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RTX 5060 Ti получит больше ядер CUDA, чем RTX 4060 Ti и более высокий TDP
Графический ускоритель содержит больше ядер CUDA, более быструю память GDDR 7 и более высокий TDP, чем RTX 4060 Ti, что может привести к значительному повышению производительности по сравнению с RTX 4060 Ti

 В появлении "народных" видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti, похоже, уже никто не сомневается, поскольку недавние утечки заявляли об их мартовской презентации. В более дешевой и менее мощной модели RTX 5060 вероятнее всего будет использоваться графический процессор GB206 Blackwell в сочетании с 8 ГБ видеопамяти и ценой в 299 долларов. Вариант GeForce RTX 5060 Ti должна быть значительно более мощной и, следовательно, стоить на много дороже, особенно вариант с 16 ГБ памяти.

 Хотя в настоящее время пока неизвестно, насколько мощной будет RTX 5060 Ti, уже точно можно сказать, что она будет содержать большее количество ядер CUDA, чем аналог текущего поколения RTX 4060 Ti. Новая информация была предоставлена известным инсайдером kopite7kimi, который, наряду с раскрытием характеристик RTX 5050 и RTX 5060, также предоставил некоторые важные подробности, касающиеся модели RTX 5060 Ti.

 Спецификации видеокарты GeForce RTX 5060 Ti.

 RTX 5060 Ti, по-видимому, основана на графическом процессоре GB206-300. Ожидалось, что компания Nvidia может использовать урезанный кристалл GB205, используемый в RTX 5070, для RTX 5060 Ti. Но, похоже, и младшая модель RTX 5060, и RTX 5060 Ti будут использовать совершенно другой графический процессор поколения Blackwell в GB206.

 Как сообщает инсайдер, графический процессор GB206-300 в составе RTX 5060 Ti имеет 4608 ядер CUDA, что на 6 процентов больше по сравнению с моделью RTX 4060 Ti. Однако емкость памяти и ширина шины не увеличились, поскольку RTX 5060 Ti, как утверждается, имеет тот же объем памяти в 8 и 16 ГБ, а также 128-битную шину. Однако новинка может похвастаться более скоростной памятью стандарта GDDR7.

 Это может многих разочаровывать, поскольку 8 ГБ видеопамяти в RTX 4060 Ti уже не устраивали геймеров и представителей СМИ. Более того, вероятно, потенциальным покупателям новинки придется смириться с заметным повышением цены модели с 16 ГБ памяти по сравнению с версией на 8 ГБ в линейке RTX 5060 Ti, о чем свидетельствует аналогичный подход Nvidia в линейке RTX 4060 Ti.

 Кроме того, kopite7kimi утверждает, что карта RTX 5060 Ti имеет TDP 180 Вт, что на 20 Вт больше, чем у RTX 4060 Ti. Такое повышение TDP может быть признаком более высоких тактовых частот новинки. Таким образом, более быстрая память, большее количество ядер CUDA и более высокие тактовые частоты могут привести к серьезному повышению производительности самой популярной линейки видеокарт Nvidia RTX XX60.

 Остается запастись терпением, поскольку уже скоро мы узнаем, что Nvidia приготовила для игроков в линейке RTX 5060 Ti. До того момента все утечки информации следует воспринимать с долей недоверия.

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Источник: notebookcheck.net
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