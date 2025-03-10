И iQOO Z10 Turbo, и Z10 Turbo Endurance Edition появились в базе данных Geekbench с чипсетом Dimensity 8400

Бренд iQOO готовится представить смартфоны под брендом Z10 Turbo в Китае. В предыдущих сообщениях утверждалось, что линейка, которая, как ожидается, дебютирует в следующем месяце, будет включать две модели: Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro. Однако китайские технические блогеры утверждают, что у Z10 Turbo будет также вариант под названием iQOO Z10 Turbo Endurance Edition.

В сообщениях утверждается, что у iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro имеют номера моделей V2452A и V2453A соответственно. Новая информация показывает, что у Z10 Turbo есть вариант с номером модели V2452GA. Предполагается, что этот телефон и есть iQOO Z10 Turbo Endurance Edition.

Как видно на платформе сертификации 3C в Китае, смартфоны V2452A и V2452GA недавно были одобрены организацией. Оба устройства были замечены с устройствами быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Модель V2452A ранее была указана в базе данных Geekbench с чипом Dimensity 8400. Теперь Z10 Turbo Endurance (V2452GA) также был протестирован на платформе Geekbench.

Подробности о CPU и GPU, которые появились в списке модели V2452GA на Geekbench, показывают, что он также оснащен чипсетом Dimensity 8400 и 12 ГБ оперативной памяти. По словам китайского информатора, модель Endurance Edition будет иметь аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, несмотря на то, что в базе данных 3C было обнаружено быстрое зарядное устройство мощностью всего 90 Вт. Инсайдер добавил, что обычный iQOO Z10 Turbo (V2452A) будет иметь более крупный аккумулятор емкостью 7500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт.

Помимо этих двух моделей, вариант iQOO Z10 Turbo Pro будет позиционироваться выше, поскольку он будет оснащен предстоящим чипсетом Snapdragon 8s Elite. Недавняя утечка утвердила, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки на 120 Вт.