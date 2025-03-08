Обозреватель зафиксировал температуру 150°C на кабеле питания блока питания 12V-2×6, подключенном к видеокарте Inno 3D RTX 5090

Хорошей новостью является то, что во время тестирования ничего не расплавилось. Тепловизионные камеры стоят очень недешево, поэтому редко приходится видеть подобные изображения от обычных геймеров. На этот раз в сети появилась фотография от Андреаса Шиллинга (HardwareLuxx), который в настоящее время проводит испытания графической карты Inno3D RTX 5090 Frostbite, высокопроизводительного ускорителя с водяным охлаждением. Эта карта поставляется без какого-либо активного кулера и у нее есть только водяной блок, который должен быть подключен к уже существующему контуру.

Однако температура графического процессора и памяти в данном тесте не были проблемой. Вопрос вызывает кабель питания со стороны блока питания, который, как сообщается, нагрелся до 150 °C. Как показано на изображении выше, температура на момент съемки составляла 117,1 °C.

Удивительно, но, несмотря на такую высокую температуру, кабель питания не деформировался и не вызвал никаких проблем. Блок питания представляет собой модель BeQuiet! Dark Power 13 стандарта ATX 3.1, обеспечивающий полную поддержку новейших кабелей 12 V-2x6.

"Делая тепловизионную съемку видеокарты и просматривая изображения, я заметил, что камера зафиксировала горячую точку на блоке питания. Кабель 12 V-2x6 нагревался до более чем 150 градусов. Это не шутка и навсегда останется слабым местом этого поколения", - написал Андреас Шиллинг (@aschilling) 7 марта 2025 г.

Необходимо сказать, что пользователи, которые заметили какую-либо деформацию вокруг кабеля питания или почувствовали запах пластика, должны немедленно проверить свою видеокарту или блок питания, чтобы убедиться, что система работает правильно. Описанный случай был замечен только во время тестирования графического процессора с использованием соответствующего оборудования.

Обычно рекомендуется использовать собственные адаптеры NVIDIA, если нет кабелей PCle 5.1 12V-2×6. Однако пользователям следует использовать кабели, поставляемые с блоком питания, без каких-либо удлинителей или адаптеров. Этот случай доказывает, что даже такие кабели склонны к перегреву, если только NVIDIA и BeQuiet не считают температуру в 150°C безопасной.