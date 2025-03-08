Ускоритель NVIDIA RTX PRO 6000 X Blackwell замечен в журнале отгрузки.

Как и NVIDIA со своим флагманом и другими высокопроизводительными картами серии Blackwell RTX GeForce 50, компания стремится расширить свой ассортимент, добавив в него дополнительные графические карты RTX Blackwell. Однако более мощных графических ускорителей, чем RTX 5090, не планируется, по крайней мере для игрового сегмента.

Профессиональный сегмент — это совсем другая история. Обычно производители графических процессоров выпускают топовые графические карты с большим объемом видеопамяти для профессионального использования, и вскоре мы можем увидеть одну из таких на базе архитектуры Blackwell. Несколько недель назад одна из 96-гигабайтных версий графического процессора Blackwell была замечена в грузовом манифесте NBD, а ранее в сеть попала информация о графическом процессоре RTX 4090 с 96 ГБ памяти.

Инсайдер под ником @harukaze5719 заметил в журналах отгрузки NBD упоминание о картах RTX PRO 6000 X Blackwell, которые отправляются в Индию для тестирования. По крайней мере два разных грузоотправителя отправили графические ускорители для тестирования. Как следует из журналов отгрузки, карта RTX PRO 6000 Blackwell оснащена графическим процессором GB202-870 и объемом памяти 96 ГБ.

Эта модель также будет оснащена памятью GDDR7 на 512-битной шине памяти. Такая же ширина шины памяти используется и в потребительской GeForce RTX 5090, но она получила только 32 ГБ памяти. Поскольку это игровая карта, то 32 ГБ памяти более чем достаточно для геймеров, но больший объем VRAM будет очень полезен для интенсивных рабочих нагрузок, таких как приложения ИИ, и версия на 96 ГБ с этим справится на ура.

TBP новинки примерно на том же уровне, что и у RTX 5090, и будет всего на 25 Вт выше. Графические процессоры RTX PRO Blackwell будут включать не только вариант на 96 ГБ, но, как заметил инсайдер, есть еще одна карта с объемом VRAM вдвое меньше, чем у RTX PRO 6000 X.

Это версия с 48 ГБ памяти GDDR7 на 384-битной шине. В настоящее время неизвестно ни одного графического процессора Blackwell с 384-битным интерфейсом памяти в серии RTX 50. В то время как RTX PRO 6000 X использует вариант чипа GB202, который также используется для RTX 5090, следующим по производительности графическим процессором является GB203 в составе RTX 5080, но он поддерживает только 256-битную шину памяти. На данный момент пока неизвестно, что именно представляет собой новый графический ускоритель, но он также входит в серию RTX PRO, предназначенную для рабочих нагрузок ИИ.



