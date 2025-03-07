Известный инсайдер раскрыл ключевые характеристики грядущего iQOO Neo 10S

Бренд iQOO представил модели Neo 10 и Neo 10 Pro в декабре 2024 года в Китае. Эти устройства были оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9400 соответственно. В прошлом году бренд представил серию Neo 9S в мае как небольшое обновление существующей линейки Neo 9. Таким образом, ожидается, что суббренд Vivo представит Neo 10S в какой-то момент времени во втором квартале текущего года. Новая утечка, предоставленная известным информатором Digital Chat Station, раскрыла характеристики дисплея и чипсета устройства, которым, по всей видимости, является iQOO Neo 10S.

По словам инсайдера, предстоящий телефон от iQOO, который появится к середине 2025 года, будет оснащен 6,82-дюймовой плоской OLED-панелью с разрешением 2K. Экран будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в дисплее.

За работу смартфона будет отвечать флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite с мощным графическим чипом, который обещает первоклассный игровой опыт. Хотя информатор не раскрыл название устройства, похоже, что он может говорить именно об iQOO Neo 10S.

Согласно другим сообщениям, Neo 10S может быть не единственным представителем линейки, компанию которому может составить модель под названием iQOO Neo 10S Pro. Этот смартфон может быть оснащен предстоящим чипсетом Dimensity 9400 Plus. Телефон может предложить тот же экран и сканер отпечатков пальцев, что и Neo 10S.

Поскольку Neo 10S, как ожидается, появится в качестве обновления Neo 10, то остальные характеристики Neo 10S и Neo 10S Pro могут быть идентичны оригинальным Neo 10 и Neo 10 Pro.

Напомню, что iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro комплектуются 6,78-дюймовым OLED-экраном с поддержкой разрешения 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Оба устройства имеют общие характеристики, такие как 16-мегапиксельная фронтальная камера, аккумулятор емкостью 6100 мАч и быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Однако в то время как Neo 10 имеет чип Snapdragon 8 Gen 3, а также 50-мегапиксельную и 8-мегапиксельную камеры на задней панели, старшая модель работает на чипсете Dimensity 9400, а также получила двойную 50-мегапиксельную камеры.