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Apple представила MacBook Air с процессором M4
Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предшественником, но внешность мобильного ПК не изменилась.

 В этом году MacBook Air внешне мало изменился по сравнению со своим предшественником, но потенциальные покупатели получат выгоду от лучшей производительности, более высокого объема памяти и немного более низкой цены.

 Новый MacBook Air, оснащенный новейшим процессором M4 от Apple, теперь доступен для предварительного заказа в 13-дюймовой и 15-дюймовой конфигурациях по цене от 999 долларов США, что на 100 долларов меньше, чем прошлогодняя модель. Ноутбук будет доступен с 12 марта.

 Процессор M4, дебютировавший в MacBook Pro, Mac Mini и iMac в прошлом году, является изюминкой этого портативного компьютера. Он сохраняет основные функции чипа M3, который появился в MacBook Air в прошлом году, но увеличивает количество ядер ЦП с восьми до десяти за счет добавления двух дополнительных ядер эффективности.

 Благодаря производительности нейронного процессора NPU в 38 TOPS чип M4 главным процессором компании Apple в соперничестве с ПК на базе новой серии Intel Core Ultra и процессоров Qualcomm Snapdragon X. Набор ИИ Apple включает в себя генератор изображений, сводки уведомлений, корректор, улучшенные инструменты организации и многое другое.

 Хотя MacBook Air с чипом M4 предлагает лишь скромный прирост производительности по сравнению с прошлогодней моделью, пользователи, все еще имеющие версию с M1 2020 года, могут получить удвоение производительности в большинстве задач, если перейдут на новинку. Apple утверждает, что по сравнению с последним MacBook Air на базе процессоров Intel, выпущенным в том же году, версия с M4 обеспечивает прирост в 23 раза.

 Еще одним заметным дополнением является новая 12-мегапиксельная камера с поддержкой Center Stage, которая удерживает кадр сфокусированным на пользователе во время звонков и встреч. Функция Desk View позволяет камере одновременно захватывать как лицо пользователя, так и его стол.

 В остальном дизайн M4 MacBook Air практически не отличается от дизайна предшественника. Базовая конфигурация хранилища по-прежнему составляет 256 ГБ, хотя модель самого высокого уровня теперь может иметь до 32 ГБ ОЗУ, вероятно, для поддержки Apple Intelligence.

 Кроме нового MacBook Air Apple также анонсировала новый Mac Studio, выходящий на следующей неделе, в котором будут представлены чипы M4 Max и M3 Ultra. Эти новые процессоры значительно увеличивают объем ОЗУ и количество ядер по сравнению с предыдущими моделями M2 Max и M2 Ultra. Кроме того, максимальный объем хранилища теперь увеличен до 16 ТБ. Все четыре порта Thunderbolt были обновлены до версии Thunderbolt 5, а модель M3 Ultra получила два дополнительных порта. Цены начинаются с 1999 долларов, а доступны ПК будут в тот же день, что и новый MacBook Air.

#apple #ноутбуки #mac studio #apple macbook air #macbook air m4
Источник: techspot.com
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