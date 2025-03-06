Обновление стало доступно для популярных моделей смартфонов и одного планшета Xiaomi

Компания Xiaomi продолжает обновлять все больше своих устройств до системы HyperOS 2.1, чтобы предоставить более широкой аудитории новейший набор функций и улучшений. В последнем этапе развертывания китайский бренд выпустил обновление ещё для семи популярных устройств Xiaomi.

Счастливыми обладателями HyperOS 2.1 теперь должны стать некоторые высококлассные телефоны Xiaomi предыдущих поколений, планшет Xiaomi и доступные, но мощные телефоны под брендом POCO. Ниже можно ознакомиться со списком данных устройств:

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

POCO X6 Pro 5G;

Poco F6;

Xiaomi 13 Ultra.

Если у кого-то есть какое-либо из этих устройств Xiaomi, обновление HyperOS 2.1 может быть готово к установке. Чтобы проверить наличие последнего обновления, необходимо открыть раздел «Настройки», нажать «О телефоне», а затем тапнуть на логотип HyperOS и нажать «Проверить наличие обновлений», чтобы узнать, доступно ли обновление для устройства.

Новейшее программное обеспечение HyperOS 2.1 вносит несколько внутренних изменений для улучшения анимации и пользовательского опыта. Также есть новый сетевой режим, который позволяет общаться в голосовых чатах без подключения к Интернету. Эта функция позволяет пользователям эффективно общаться в зонах с плохим подключением.

Xiaomi улучшила подсказки для подключения устройств. Функция передачи файлов также была улучшена. Программное обеспечение HyperOS 2.1 также вносит несколько улучшений в камеру, включая улучшенное качество фотографий в ночное время. Обновление также улучшает возможности моментальных снимков и производительность изображений в различных условиях освещения.

Кроме того, обновление HyperOS 2.1 приносит переработанный макет альбома и новые столбцы отображения альбома. Функции поиска также были улучшены. Xiaomi внесла улучшения в возможности распознавания изображений для функции поиска по кругу. Gaming Toolbox теперь имеет панель производительности и предлагает геймерам улучшенный игровой опыт.