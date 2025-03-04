Сообщается, что графический ускоритель может вскоре поступить в массовое производство, ориентированное на рабочие нагрузки ИИ

Похоже, слухи о видеокарте RTX 4090 с более чем 24 ГБ памяти в некоторой степени правдивы. Это пока не официально, но утечки подтвердили, что RTX 4090 с 96 ГБ памяти скоро выйдет, вместе с версией на 48 ГБ.

Пользователь под ником @eisneim написал на своей странице в X* (запрещена на территории России), что получил подтверждение о готовящемся выпуске GeForce RTX 4090 на 96 ГБ. Сейчас эта конкретная версия еще не запущена в массовое производство, но все еще находится на стадии тестирования. Как только она пройдет все необходимые испытания, то будет выпущена в будущем.

Однако стоит пока относиться к этому с долей скепсиса, но один из сотрудников завода подтвердил это, и это выглядит достаточно убедительным. По словам другого пользователя, находящегося в данной теме, один из заводов продает видеокарту RTX 4090 с 48 ГБ памяти, но сообщил ему, что выпуск на 96 ГБ невозможен. Однако автор сообщения сказал, что это другой завод, представители которого заявили, что сделать карту с 96 ГБ видеопамяти на борту будет несложно.

Пользователь подтвердил, что версия с 96 ГБ видеопамяти, не гарантирует стабильности, и что её стоимость из-за большего объема видеопамяти будет вдвое выше, чем у версии на 48 ГБ. По словам пользователя, это одна из причин, по которой рассматривается возможность выпуска только версии на 48 ГБ, но могут подготовить версию на 96 ГБ примерно через 3-4 месяца.

GeForce RTX 4090 имеет 384-битную шину памяти, поэтому её потребуются модули памяти GDDR6X объемом по 4 ГБ для достижения 96 ГБ на пользовательской печатной плате. Однако в настоящее время ни GDDR6X, ни GDDR6 не имеют модулей по 4 ГБ и ограничены емкостью всего 2 ГБ. Один пользователь говорит, что производитель, выпускающий версию на 96 ГБ, имеет чипы памяти по 4 ГБ, но трудно сказать какой из производителей памяти выпускает такие чипы.

Можно предположить, что об этом станет известно через пару месяцев, но, по крайней мере, сейчас можно с уверенностью сказать, что версия RTX 4090 на 96 ГБ выглядит возможной. С подобным объемом графического буфера такие рабочие нагрузки, как ИИ и задачи с интенсивным использованием данных, будут весьма продуктивными, и маловероятно, что версии на 96 ГБ предложат какие-либо дополнительные преимущества в играх. А учитывая, насколько сложно получить ускорители ИИ для таких регионов, как Китай, потребительские графические процессоры с увеличенным объемом памяти могут стать одним из решений проблемы с доступностью.