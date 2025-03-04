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Новая консоль Xbox может выйти уже в 2026 году
Новая утечка предполагает более ранний релиз для новой Xbox, а игра Call of Duty 2026 уже разрабатывается для консоли следующего поколения

 По словам инсайдера TheGhostOfHope, игра Call of Duty 2026, вероятно, под названием Modern Warfare IV, не выйдет на текущих консолях и уже разрабатывается с помощью комплектов разработчика для следующего поколения Xbox.

 Утечка предполагает, что Call of Duty 2026 будет использовать обновленный движок, разработанный для исправления визуальных проблем из MWII. Кроме того, вернется более традиционный пользовательский интерфейс, напоминающий старые игры, а не Black Ops 6. В крупном обновлении для давних фанатов инсайдер утверждает, что если новая карта Warzone Verdansk не достигнет устойчивого успеха, Warzone 3 может никогда не выйти.

 TheGhostOfHope является известной фигурой в игровом сообществе, ранее сливавшейся точными данными о Call of Duty: Modern Warfare 2 и Black Ops 6. Даже такие инсайдеры отрасли, как Том Хендерсон и Джез Корден, следят за его аккаунтом. Еще в январе 2025 года TheGhostOfHope предсказал, что следующая Xbox от Microsoft выйдет к концу 2026 года, хотя многие ожидают этого события только в 2028 году. Хотя инсайдер Microsoft Джез Корден оспорил это утверждение, последняя утечка о Call of Duty может подтвердить идею более раннего выпуска.

 В начале 2025 года несколько инсайдерских источников сообщили, что Microsoft завершила разработку дизайна своей следующей консоли. В отчете Windows Central также утверждалось, что затраты на производство уже рассчитаны. Это говорит о том, что новая консоль Xbox больше не является просто концептом, а перешла к конкретным этапам производства и запуска.

 Смена стратегии консоли Microsoft также указывает на возможный более ранний выпуск. В то время как Sony выпустила промежуточное обновление с моделью PlayStation 5 Pro, глава Xbox Фил Спенсер неоднократно заявлял, что у Microsoft нет планов на подобный шаг. Вместо этого ожидается, что следующая Xbox станет настоящим новым поколением. Поскольку продажи Xbox мало кого впечатляют, Microsoft может попытаться вернуть себе потерянную долю рынка, выпустив новое оборудование раньше. Крупный эксклюзивный проект вроде Call of Duty 2026 в качестве стартовой игры может сделать консоль значительно более привлекательной для игроков.

 Многие в сообществе Reddit скептически относятся к утечке, ожидая, что следующий Xbox выйдет лишь в 2027 году или позже. Выпуск новой консоли в начале 2026 года считается рискованным шагом, поскольку Sony может ответить немного позже, но с гораздо более мощной PlayStation 6. Это может создать риск краткосрочного преимущество Microsoft.

#xbox #call of duty #playstation 5 pro #call of duty: modern warfare 2 #call of duty 2026
Источник: notebookcheck.net
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