В сеть попали характеристики грядущего игрового смартфона Infinix GT 30 Pro

Активно развивающаяся компания Infinix выпустила новую линейку смартфонов Infinix Note 50: Note (4G) и Note 50 Pro (4G) в Индонезии. Ожидается, что бренд вскоре представит и другие модели Note 50 на разных рынках. Однако компания известна не только своими среднебюджетыми телефонами, но и производит доступные игровые смартфоны. В настоящее время Infinix работает над своим следующим игровым устройством - Infinix GT 30 Pro. Теперь появились первые подробности об устройстве, предполагающие, что его запуск может состояться уже совсем скоро.

Утечка информации показывает, что грядущий Infinix GT 30 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (1224 x 2720 пикселей) и высокой частотой обновления 144 Гц. Работать смартфон будет на базе однокристальной системы Dimensity 8350-Ultimate.

За автономную работу Infinix GT 30 Pro будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Смартфон получит оперативную память стандарта LPDDR5x и накопитель UFS 4.0, доступные в трех конфигурациях: 8 ГБ и 256 ГБ, 12 ГБ и 256 ГБ, а также 12 ГБ и 512 ГБ. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 15 на базе собственной оболочки XOS 15.

Как можно видеть, новый GT 30 Pro станет значительным обновлением по сравнению со своим предшественником в лице Infinix GT 20 Pro, который имел чипсет Dimensity 8200 Ultimate, оперативную память LPDDR4x, накопитель UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 45 Вт.

Утечка также показывает, что Infinix GT 30 Pro будет оснащен 13-мегапиксельной фронтальной камерой, а на задней панели телефон будет оснащен модулем с основной 108-мегапиксельной камерой с поддержкой OIS, а также 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Кроме того, учитывая, что смартфон позиционируется в качестве игрового, то компания оснастила его специальными дополнительными кнопками L1 и R1, которые также могут функционировать как клавиши быстрого доступа для приложений.

Infinix вряд ли раскроет какие-либо подробности о GT 30 Pro в ближайшее время, поскольку сейчас компания сосредоточена на глобальном запуске серии Note 50, запланированном на конец этого месяца. Стоит напомнить, что модель GT 20 Pro была представлена в апреле, поэтому его преемник может дебютировать примерно в то же время.