Особенностью смартфона станет способ изменения зума и настроек с помощью специального кольца, как у профессиональных фотоаппаратов

Nubia представила свои очередные новинки на мероприятии MWC 2025, стартовавшего сегодня в Барселоне. В прошлом году на MWC 2024 компания представила интересную новинку Nubia Flip 5G по значительно более низкой цене, чем существующие на тот момент раскладушки с гибкими дисплеями. На этот раз она представила смартфон Focus Ultra 2 5G перед его глобальным запуском немного позже в этом году.

Новый Focus Ultra 2 должен заменить Focus Pro 5G. Появившись после утечки модели Focus 2 в декабре с другим дизайном, Nubia Focus Ultra 2 использует чипсет Unisoc T760, который включает процессорные ядра ARM Cortex-A76 и Cortex-A55 на основе 6-нм производственного процесса. Nubia также оснастила телефон большим 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p с частотой обновления 120 Гц. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Главной особенностью телефона является задний блок камер, основной акцент в котором делается на 50 МП датчик с диафрагмой f/1.47 и оптическим форматом 1/1.55 дюйма. Хотя эта камера сама по себе не блещет высокими характеристиками, она работает с вращающимся физическим диском, расположенным вокруг модуля камер устройства, с помощью которого можно регулировать уровни увеличения или предустановленные фильтры. Что касается фронтальной камеры, то она представлена 32-мегапиксельным датчиком.

Кроме того, Focus 2 Ultra также поддерживает специальную рукоятку по аналогии с Xiaomi 15 Ultra для удобства фотографирования и съемки видео. Однако Focus 2 Ultra будет доступен всего за 299 евро (около 314 долларов), что на 1200 евро меньше, чем Xiaomi 15 Ultra. Nubia раскроет больше подробностей о Focus 2 Ultra уже завтра во время официального запуска.