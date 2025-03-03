В серию войдет три смартфона на базе процессоров Unisoc T, включая флагманский Nubia Neo 3 GT 5G на базе чипсета Unisoc T9100

Компания ZTE представила свою новейшую линейку игровых смартфонов Nubia Neo 3 на выставке MWC 2025 в Барселоне. Разработанная для любителей мобильных игр, серия включает модели: Nubia Neo 3 GT 5G, Neo 3 5G и Neo 3 4G. Новые смартфоны нацелены на обеспечение улучшенного игрового опыта с отличной производительностью, изысканным дизайном и игровыми функциями.

Nubia Neo 3 GT 5G позиционируется как топовая модель в линейке, оснащенная игровым процессором UNISOC T9100 5G, до 24 ГБ динамической оперативной памяти (12 ГБ + 12 ГБ виртуальной) и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон включает в себя собственный движок ZTE NeoTurbo AI, который оптимизирует системные ресурсы для плавного игрового процесса. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт для продолжительных игровых сессий. Для поддержания оптимальной температуры устройства используется система охлаждения VC площадью 4083 мм².

Nubia Neo 3 5G, еще один вариант с поддержкой 5G, работает на процессоре UNISOC T8300 и предлагает до 20 ГБ оперативной памяти (8 ГБ + 12 ГБ виртуальной). Он также получил несколько игровых улучшений аналогично версии GT, такие как игровые плечевые триггеры, линейный движок Z-Axis для точной тактильной обратной связи и производительный движок NeoTurbo на базе ИИ. Аккумулятор также имеет емкость 6000 мАч, но поддерживает быструю зарядку мощностью только 33 Вт.

Обе модели включают функцию AI Game Space 3.0, которая предлагает настраиваемые игровые режимы и оптимизацию производительности. Кроме того, функция перевода на основе ИИ облегчает перевод языка в реальном времени во время звонков и разговоров.

Nubia Neo 3 GT 5G оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080×2392 пикселей и пиковой яркостью 1300 кд/м2. Он поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3 и имеет коэффициент контрастности 1 000 000:1. Стандартный Nubia Neo 3 5G также оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, но использует ЖК-панель разрешением FullHD+ с пиковой яркостью 1000 кд/м2.

Обе модели имеют футуристический дизайн cyber-mecha с элементами RGB-подсветки, вдохновленной игрой. Плоский дизайн и встроенные плечевые триггеры улучшают эргономику игровых сессий.

Серия Nubia Neo 3 поступит в продажу по всему миру в конце марта 2025 года. Цены на Nubia Neo 3 5G начинаются от 249 евро, а на флагманскую модель Nubia Neo 3 GT 5G — от 299 евро.