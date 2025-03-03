Flex Gaming от Samsung позволит играть в высококлассные игры для ПК

Samsung выпустила много устройств в последнее время, включая новые флагманы Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Можно с уверенностью сказать, что линейка продуктов компании стала довольно устоявшейся в последние годы, хотя это может скоро измениться с выпуском ее первого тройного складного устройства.

В свою очередь дочерняя компания Samsung Display продолжает продвигаться вперед с передовыми форм-факторами, многие из которых она представила в Барселоне на этой неделе на мероприятии MWC 2025. Например, компания теперь публично продемонстрировала свой складной игровой портативный компьютер, всего через три месяца после того, как его дизайн получил одобрение в США от Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Патент, опубликованный в ноябре, соответствует дизайну того устройства, которое Samsung Display теперь называет Flex Gaming. Производитель дисплеев использовал то же название для предыдущей концепции, которая имела совершенно другой дизайн. Несмотря на это, ходили слухи, что наследник Flex Gaming может в конечном итоге перейти в розничное устройство.

На данный момент Samsung Display сообщила, что Flex Gaming имеет 7,2-дюймовый складной дисплей. Концепт также демонстрируется в ZOI, игре-симуляторе жизни, которая выйдет на Windows в конце этого месяца. Подразумевается, что Flex Gaming, по всей видимости, будет карманным устройством, при создании которого Samsung и Valve решили сотрудничать для поддержки SteamOS чипсетами ARM. К сожалению, другие подробности о будущем устройстве пока неизвестны.