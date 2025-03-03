Poco M7 5G выпущен по цене 9999 рупий в Индии, предлагает огромный 6,88-дюймовый экран с частотой 120 Гц и чипсет Snapdragon 4 Gen 2

Подразделение Poco India официально представила Poco M7 5G, многофункциональный смартфон, ориентированный на пользователей с ограниченным бюджетом. С акцентом на производительность, качество дисплея и возможности камеры, устройство может установить новый стандарт в своем ценовом сегменте. По цене 9999 рупий (около 115 долларов) это один из самых доступных телефонов для сетей 5G в Индии.

Poco M7 5G оснащен большим 6,88-дюймовым IPS LCD-экраном, что делает его самым крупным в своем сегменте. Дисплей имеет разрешение HD+, адаптивную частоту обновления 120 Гц и дополнительно улучшен сертификацией TÜV Rheinland для защиты глаз и защитным стеклом Gorilla Glass.

В основе смартфона лежит однокристальная система начального уровня Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x с возможностью расширения ещё на 6 ГБ виртуальной оперативной памяти, что обеспечивает хорошую многозадачность и игры без лагов. Пользователи также получают хранилище UFS 2.2 объемом до 128 ГБ хранилища с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 5160 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт позволяет телефону работать целый день. Интересно, что в комплект со смартфоном входит гораздо более мощное зарядное устройство на 33 Вт

Конечно рассчитывать на высококачественные фотографии, снятые на смартфон не приходится, но всё-таки получить достаточно хорошие снимки даже в условиях низкой освещенности будет возможно благодаря 50-мегапиксельной основной камере с поддержкой некоторых функций ИИ. На передней панели будет расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Poco M7 5G работает под управлением ОС Android 14 с оболочкой HyperOS. Xiaomi гарантирует два крупных обновления Android вместе с четырьмя годами исправлений безопасности. Дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от брызг по стандарту IP52, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Цена Poco M7 5G в Индии, доступность

В первый день после старта продаж вариант с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ будет доступен за 9999 рупий, а модель с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ - за 10999 рупий. Poco предлагает телефон в цветах Satin Black, Mint Green и Ocean Blue. Устройство поступит в продажу на Flipkart 7 марта.