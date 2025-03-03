Компания представит 6 моделей серии RX 9070, 4 из которых RX 9070 XT и 2 RX 9070

На прошлой неделе компания ACER анонсировала не одну, а целых шесть карт на базе новой архитектуры RDNA4. Возможно, это можно назвать анонсом с натяжкой, поскольку компания не выпускала никаких пресс-релизов и не упоминала об этом запуске в социальных сетях. Однако новые карты серии 9070 теперь появились на официальных сайтах ACER.

К сожалению, на данный момент доступны только стилизованные изображения, поэтому Videocardz.com пришлось импровизировать, чтобы предоставить две фотографии в хорошем качестве:

Обе карты имеют конструкцию с тремя вентиляторами, выдержанную в черно-серебристой цветовой гамме с металлическими включениями. Они также имеют толщину 2,5 слота, и, судя по рендерам, самые высокопроизводительные варианты должны иметь три 8-контактных разъема питания. Эти рендеры также используются для моделей RX 9070, поэтому можно предположить, что это просто заглушка, и настоящие не "XT" модели не будут использовать столько разъемов.

В целом есть шесть карт. Дизайн BIFROST Predator пока эксклюзивен для модели RX 9070 XT. У каждой карты есть вариант с разгоном, и на основе спецификаций видно, что Acer выбрала самые высокие доступные спецификации в разгоне от AMD (такие спецификации являются общими для большинства высокопроизводительных моделей RX 9070). Это означает частоту 3,1 ГГц и 340 Вт TBP или 2,7 ГГц и 245 Вт TBP, в зависимости от модели.

Серия ACER Radeon RX 9070:

• BIFROST PREDATOR RX 9070 XT OC: 3,1 ГГц, 340 Вт;

• BIFROST PREDATOR RX 9070 XT: 2,97 ГГц, 304 Вт;

• NITRO RX 9070 XT OC: 3,1 ГГц, 340 Вт;

• NITRO RX 9070 XT: 2,97 ГГц, 304 Вт;

• NITRO RX 9070 OC: 2,7 ГГц, 245 Вт;

• NITRO RX 9070: 2,52 ГГц, 220 Вт.

Главное отличие серий BIFROST Predator и NITRO — это конструкция кулера. Характеристики те же, размер тот же, и, возможно, даже радиатор тот же. Похоже, преимуществ от выбора модели Predator вместо NITRO никакого не будет с точки зрения производительности, покупатели будут выбирать исключительно приглянувшийся им дизайн.

Судя по всему, Acer уже поставляет свои карты RX 9070 розничным продавцам. Цены на данный момент неизвестны. Но хорошая новость в том, что Acer не собирается предлагать свои карты только в составе готовых систем, а также будет предлагать эти карты на розничном рынке.