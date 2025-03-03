Рынок видеокарт приготовился к грядущей битве.

Анонс Radeon RX 9070 был одним из самых обсуждаемых событий от AMD в профильных СМИ и на то были веские причины. Раннее раскрытие цен в Китае четко обрисовало картину планов AMD и, действительно, компания удивила потенциальных покупателей своей ценовой стратегией для рынков США и мира.

Модель RX 9070 от AMD будет стоить столько же, как RTX 5070. Эти графические ускорители на данный момент будут самыми дешевыми графическими картами текущего поколения от обеих компаний, а исторически графические процессоры класса XX70/X700 были одними из самых популярных среди энтузиастов с ограниченным бюджетом.

Для поклонников NVIDIA выбор будет намного проще между RTX 5070 и RTX 5070 Ti, поскольку последняя модель на 200 долларов дороже. Однако для AMD этот разрыв настолько мал, что многие дважды подумают, не стоит ли версия XT дополнительных денег.

Однако битва в ценовом сегменте 549 долларов будет жесткой. У AMD нет референсной карты для продажи, но они накапливали запасы в течение нескольких месяцев, что означает их большую доступность, то есть их будет намного проще купить по официальной цене. С другой стороны, ожидается, что у NVIDIA возникнут проблемы с запасами на старте, но хорошая новость заключается в том, что NVIDIA предложит свои карты Founders Edition, что теоретически должно сделать эту карту более простой для покупки по MSRP.

Говоря об этом ценовом сегменте, следует также обратить внимание на характеристики параметров TDP/TGP/TBP. Для RTX 5070 Founders Edition ограничение мощности по умолчанию составляет 250 Вт, но его можно увеличить до 275 Вт. С другой стороны, Radeon RX 9070 — это карта мощностью 220 Вт из коробки, в то время как большинство партнеров предложат больше мощности. У XFX есть целая линейка карт с TBP 245 Вт по умолчанию.

В любом случае следует знать, что AMD/XFX уже продают свои карты по рекомендованной розничной цене через китайские платформы электронной коммерции. Да, пока это только предварительный заказ, а не фактическая продажа. Но есть также список с картами ASUS PRIME от MicroCenter, подтверждающий, что по крайней мере одна модель RTX 5070 будет запущена по рекомендованной розничной цене, кроме Founders Edition.

Ждать осталось совсем немного, так как обзоры новых видеокарт выйдут 4 марта (RTX 5070) и 5 марта (RX 9070).