В серию входит две модели, отличающиеся системой охлаждения.

Компания Yeston представила свою линейку Radeon RX 9070 после относительно долгой рекламной компании. Теперь в сети появились все подробности, включая тактовые частоты и характеристики карты.

Sakura Atlantis — это новая карта с эффектом омбре, переходящим от синего к розовому. Она окрашена перламутровой краской, поэтому должна иметь интересный эффект при освещении. В остальном карта представляет собой стандартный дизайн толщиной три слота с тремя вентиляторами с полностью белой печатной платой и панелью ввода-вывода.

Что касается тактовых частот, то карта поставляется с двумя настройками BIOS: стандартные характеристики, соответствующие спецификациям AMD и OC BIOS с повышенными тактовыми частотами 2520/3060 МГц (игра/разгон). Как можно видеть, это не самая быстрая RX 9070 XT на рынке, но и не самая медленная. Модель Sakura имеет те же характеристики и тот же дизайн печатной платы, но, насколько можно судить, немного другой кулер. Обе карты имеют даже одинаковые характеристики питания, требующие 8-контактных разъемов питания.

Radeon RX 9070 XT имеет полноценный графический процессор Navi 48 XTX с 4096 потоковыми процессорами. Обе карты Yeston оснащены 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине памяти. По умолчанию RX 9070 XT должна иметь мощность TDP 304 Вт, но Yeston не приводит данные о мощности для версии OC BIOS.

Что касается цен, то тем, кто рассматривает возможность покупки через международных розничных продавцов, таких как Newegg, возможно, придется запастись терпением. Компания пока не подтвердила свои планы по выпуску этих карт где-либо, кроме китайского магазина JD.com. RX 9070 XT Sakura стоит 4999 юаней, а RX 9070 XT Sakura Atlantis оценивается 5099 юаней. Официальная рекомендованная розничная цена RX 9070 XT в Китае составляет 4999 юаней.