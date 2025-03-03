Две карты линейки отличаются тактовой частотой и основаны на печатной плате модели RTX 5080 HOF.

Во все времена представители серии GALAX HOF (Hall of Fame) представляли собой лучшие модели видеокарт этого бренда, предназначенные для энтузиастов и оверклокеров. Это переработанные карты с очень специфическим дизайном и назначением. Карты HOF разрабатывались для того, чтобы быть лидерами на рынке и устанавливать мировые рекорды.

Недавно компания представила видеокарту RTX 5090 HOF, а точнее дизайн печатной платы, поскольку её система охлаждения еще не была показана. GALAX обычно отправляет эти платы оверклокерам до запуска, которые в любом случае не используют стандартные воздушные кулеры, поскольку экстремальный разгон обычно подразумевает использование жидкого азота или жидкого гелия.

GALAX уже выпустила свою серию RTX 5080 HOF, которая, в отличие от карт RTX 5090, может продаваться по всему миру без каких-либо ограничений. Напомню, что с RTX 5090 и RTX 5090D всё немного сложнее, поскольку они также включают ограничения по мощности, чтобы гарантировать, что такие графические карты не будут продаваться в определенных регионах.

Теперь GALAX представила третью модель в серии RTX 50, а именно модели RTX 5070 Ti HOF. На самом деле есть две карты с одинаковым дизайном и почти одинаковыми характеристиками. Исторически GALAX выпускала до четырех моделей, две из которых обычно имели съемную корону в качестве опции, но, похоже, недавно выпущенная версия «OC LAB Deluxe» имеет корону на обеих картах.

На самом деле разница между RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe-X и Deluxe заключается в тактовой частоте. В остальном обе карты имеют одинаковые характеристики, что означает TGP до 350 Вт. Тактовые частоты для Deluxe составляют 2512 МГц (Gaming) и 2580 МГц (OC BIOS), тогда как Deluxe-X будет поставляться с частотами 2512/2610 МГц соответственно, так что разница составляет всего в 30 МГц.

Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что на официальном изображении печатной платы на самом деле показаны варианты графического процессора GB203-400, означая, что GALAX повторно использует тот же дизайн печатной платы от карты RTX 5080 HOF, ту же подсистему питания, те же показатели мощности и т. д. Разница заключается в варианте графического процессора с меньшим количеством ядер и, предположительно, с более низкими характеристиками памяти.

Что касается цены доступности новинок, то GALAX пока не раскрыла эту информацию.