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Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
AMD наконец-то раскрыла спецификации, цены и подробности о производительности видеокарт Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT, а полные обзоры ожидаются в ближайшие дни.

 Графические процессоры AMD давно подвергаются критике за плохое качество кодирования видео при использовании популярных форматов и битрейтов для потоковой передачи игр, что делает карты Nvidia очевидным выбором для тех, кто работает с видео.

 AMD утверждает, что с архитектурой RDNA 4 качество кодирования значительно улучшается, и представленные ей примеры, безусловно, привлекают внимание. AMD особо выделяет режим 1080p H.264 и HEVC со скоростью 6 мегабит в секунду, то есть одну из наиболее часто используемых конфигураций, демонстрирующих существенное повышение визуального качества.

 Будет ли это справедливо для широкого спектра сценариев, еще предстоит увидеть, но традиционно обсуждения AMD о качестве кодирования вращались вокруг поддержки новых форматов, таких как AV1. С архитектурой RDNA 4 компания AMD фокусируется на ощутимых улучшениях в реальных сценариях использования, предполагая, что они уверены в качестве своего кодировщика.

 AMD заявляет о повышении на 25% качества кодирования H.264 с низкой задержкой, 11%-ном улучшении HEVC, улучшенном кодировании AV1 и 30%-ном повышении производительности кодирования в режиме 720p.

 Помимо кодирования, есть еще несколько заметных улучшений. Ядро трассировки лучей теперь имеет два движка пересечения вместо одного, что удваивает пропускную способность для пересечений ray-box и ray-triangle. Был введен новый блок преобразования лучей, разгружающий некоторые аспекты трассировки лучей с шейдеров на ядро RT.

 BVH (Bounding Volume Hierarchy) теперь в два раза шире, и было сделано множество других улучшений в реализации трассировки лучей, что стало одной из причин, по которым прирост трассировки лучей RDNA 4 превышает улучшения растеризации.

 Вычислительный движок также включает несколько оптимизаций, наряду с интерфейсом PCIe 5.0 x16 и 256-битной шиной памяти с использованием чипов GDDR6. AMD заявляет об улучшенном сжатии памяти, а графические процессоры оснащены 16 ГБ видеопамяти, чего должно быть достаточно для большинства современных игр.

 Однако движок дисплея представляет собой смешанную картину. Хотя он поддерживает DisplayPort 2.1, его возможности остаются неизменными по сравнению с RDNA 3, с максимальной пропускной способностью UHBR 13,5 вместо полного UHBR 20, который используется на некоторых 4K мониторах на частоте 240 Гц и поддерживается архитектурой Blackwell от Nvidia.

 Из позитивных моментов AMD заявляет о снижении энергопотребления в режиме ожидания для многомониторных установок, а планирование видеокадров теперь может быть возложено на графический процессор.

 Кристалл Navi 48 имеет площадь 357 мм² и производится на техпроцессе TSMC 4 нм и содержит 53,9 миллиарда транзисторов. Это делает его на 5% меньше, чем Blackwell GB203 от Nvidia, используемый в RTX 5080 и RTX 5070 Ti, но при этом содержит на 18% больше транзисторов, что означает более плотную упаковку.

 Тем не менее Nvidia по-прежнему имеет преимущество с точки зрения площади кристалла и эффективности транзисторов, поскольку ожидается, что RTX 5080 будет примерно на 15% быстрее в растеризации и, возможно, более чем на 50% быстрее в трассировке лучей на основе заявлений AMD. TDP RTX 5080 составляет 360 Вт по сравнению с 304 Вт у RX 9070 XT, что на 18% больше, хотя фактическое энергопотребление в играх может отличаться. RX 9070 XT должен быть ближе к RTX 5070 Ti с его TDP 300 Вт.

 Стоит также отметить, что AMD не выпускает референсные модели для RX 9070 XT или RX 9070, то есть все видеокарты будут производиться партнерами. К этим партнерам относятся ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, XFX и другие известные имена.

 Ожидается, что доступность видеокарт будет высокой, поскольку они, как сообщается, были готовы ещё с начала января.

 Кроме того, AMD выпускает новую версию своей технологии генерации кадров на основе драйверов, AFMF 2.1, которая будет доступна для серии Radeon RX 6000 и более новых графических процессоров. Эта версия обещает превосходное качество изображения и включает Radeon Image Sharpening, который можно применить к любой игре, видео или приложению на уровне драйвера. AMD также заявляет об улучшении качества этой функции.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rdna 4 #rx 9070 #navi 48
Источник: techspot.com
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