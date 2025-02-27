Согласно появившейся утечке, новый складной телефон Samsung будет длиннее и шире Galaxy Z Flip6

Компания Samsung не почивает на лаврах и постоянно модернизирует дизайн своих складных смартфонов в течение последних нескольких лет. Например, с линейкой Galaxy Z Flip серия перешла на использование дисплея в крышке смартфона в 2023 году, когда представила модель Galaxy Z Flip5.

Galaxy Z Flip5 также стал первым смартфоном, в котором Samsung удалось избавиться от заметной щели между половинками, существовавшей в более ранних моделях, когда телефон находился в сложенном состоянии. После устранения данного недостатка компания Samsung решила обратить свой взор на аппаратную составляющую, начиная с модели Galaxy Z Flip6, будь то новая 50-мегапиксельная камера или большая совокупная емкость аккумулятора.

Внешне Galaxy Z Flip6 полностью использовал дизайн своего предшественника, хотя и с в очередной раз улучшенной конструкцией шарнира, для уменьшения толщины до 14,9 мм, что на 0,2 мм меньше предыдущей модели. Поэтому можно было бы с уверенностью ожидать, что следующий Galaxy Z Flip получит определенные изменения во внешности в этом году.

Если просочившиеся изображения рендеров устройства, предоставленные Android Headlines и @OnLeaks, точны, то компания Samsung планирует увеличить размер Galaxy Z Flip7. Сообщается, что Galaxy Z Flip7 будет иметь габариты 166,6 x 75,2 x 6,9 мм. Для сравнения, Galaxy Z Flip6 имел размеры 165,1 x 71,9 x 6,9 мм.

Другими словами, Galaxy Z Flip7, как сообщается, будет на 3,3 мм шире своего предшественника и примерно соответствовать по этому параметру Galaxy S25 Plus. Предположительно, новый дизайн позволит Samsung устанавливать 3,6-дюймовый внешний дисплей и 6,8-дюймовый внутренний дисплей. Ожидается, что Galaxy Z Flip7 будет выпущен летом вместе с другими складными устройствами компании: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip FE. Также, возможно, тогда же будет представлен первый смартфон Samsung с тройным дисплеем.



