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Toyota 11 марта представит новый электромобиль в кузове купе
Компания представила новинку на изображении и видео, описав свою последнюю модель как «гладкую и стильную» с комфортабельным салоном

 Крупнейший японский производитель автомобилей, компания Toyota объявила, что готовит к выходу новый электромобиль в марте. Изображение-тизер и видео указывают на то, что это может быть серийная версия концепта bZ Compact Crossover, который был представлен ещё в 2022 году.

 В объявлении Toyota подтвердила, что этот электромобиль имеет "гладкий и стильный" дизайн в кузове купе с просторным салоном, чтобы сделать поездки пассажиров и водителя более комфортными. Если говорить об интерьере, то компания также отмечает, что он будет универсальным, но не раскрыла дополнительную информацию. Toyota также заявила, что автомобиль имеет повышенную динамику вождения, не вдаваясь в какие-либо подробности.

 Видео раскрывает такие детали, как задняя световая полоса и передняя часть в форме молота, похожая на ту, что есть у гибридного седана Toyota Camry. Ходят слухи, что этот электромобиль может быть предложен с различными вариантами емкости аккумуляторов. Кроме того, было высказано предположение, что модель будет иметь интерьер, похожий на Urban Cruiser, с такими функциями, как, например, большой 10,25-дюймовый дисплей водителя.

 Ожидается, что новый электромобиль Toyota будет выпущен в Европе, где он присоединится к уже продаваемым электрическим внедорожникам bZ4X и Urban Cruiser. Новинка будет официально представлена 11 марта. Однако дата выпуска в продажу и цены на этот новый Toyota BEV пока не разглашаются.

#электромобили #toyota #электромобили toyota
Источник: notebookcheck.net
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