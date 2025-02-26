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goldas
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
Обе карты получат графический процессор Navi 48, 16 ГБ памяти и интерфейс PCIe 5.0

 Последняя утечка о видеокартах AMD подтвердила полные технические характеристики и требования к питанию ускорителей серии Radeon RX 9070. Обе модели Radeon RX 9070, выпуск которых состоится в следующем месяце, будут оснащаться одинаковыми графическими процессорами Navi 48 с 53,9 миллиардом транзисторов на кристалле площадью 357 мм2, но у каждого графического ускорителя будут разные характеристики.

 Старшая модель Radeon RX 9070 XT будет иметь полную конфигурацию кристалла с 64 активными вычислительными блоками RDNA 4, 64 ускорителями трассировки лучей и 128 ускорителями ИИ. Эта карта имеет 4096 потоковых процессоров, работающих на тактовой частоте от 2400 МГц (игровая тактовая частота) до 2970 МГц (тактовая частота в режиме ускорения). AMD оценивает производительность вычислений новинки с одинарной точностью в 48,7 TFLOPS.

 Младший представитель серии в лице RX 9070 имеет только 56 активных вычислительных блоков, что также означает наличие 56 ускорителей трассировки лучей, 112 ядер ИИ и 3584 потоковых процессоров. Эта модель имеет более низкие тактовые частоты: 2070 МГц в игровом режиме и 2540 МГц в режиме ускорения, что совпадает с ранее сообщавшимися показателями более месяца назад.

 Компания AMD подтверждает, что обе карты будут комплектоваться 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 со скоростью работы 20 Гбит/с. Обе модели используют 256-битную шину памяти, обеспечивающую пропускную способность 640 ГБ/с. Также стоит отметить, что AMD подтвердила наличие 64 МБ кэша Infinity 3-го поколения на обеих картах.

 Что касается спецификаций мощности, то модель "XT" имеет TBP 304 Вт, а стандартная получила 220 Вт TBP из коробки. Требования к питанию включают наличие блока питания мощностью не менее 650 Вт для RX 9070 и 750 Вт для RX 9070 XT.

 Необходимо иметь в виду, AMD также подтвердила, что показанные ранее изображения являются рендерами, и для нового поколения нет референсных карт. В других документах четко указано "RX 9070 XT AIB Only", это говорит нам то, что этот выпуск будет осуществляться исключительно партнерами компании. Кроме того, обе видеокарты нового поколения перешли на современный интерфейс PCI Express 5.0 x16.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 9070 xt #rx 9070 #navi 48
Источник: videocardz.com
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Александр
18:10
Вот это плюнул! Считай по всей России утерлись.))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Нивхурил
18:08
Ты туповатый школьник сидящий на шее у мамки и не знающий что с зарплаты надо налоги платить, медстраховку, ипотеку на дом/квартиру,коммунальные услуги,еду ?
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Всеволод Мекряков
18:06
А смысл если моя 1080 чуть слабее всего будет?
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Chihonya
17:44
по вазелин это к Гега Озургетский)))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Тритон
17:43
Да будут тебе пруфы через 2 дня, готовь вазелин.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Chihonya
17:42
пруфы
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Chihonya
17:42
ты же нищук известный своей успешностью)
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Тритон
17:41
Вроде как уже слили результаты тестирования Радеонов 9ххх и 5070/5070ти, красные проигрывают по всем дисциплинам.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:38
Да когда будут доступны 4-х ядерные процессоры АМД с графикой и pci-e 4
Названы все основные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT
Артемий Елистратов
17:37
3050 слабая?Ха-ха.Похоже кто то клея обнюхался.В сборке за 50к на средних-высоких настройках 70+ФПС в играх.Что очень неплохо.
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
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