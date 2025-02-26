Компания Framework решила попытать свои силы на рынке настольных ПК, выпустив компактную систему на базе мобильных процессоров AMD Strix Halo

Framework, известная своими инновационными идеями в области модульных ноутбуков, теперь выходит на новый для себя рынок со своим собственным настольным ПК. Однако это не просто стандартная система, а 4,5-литровый ПК форм-фактора Mini-ITX, который будет оснащен процессором линейки AMD Strix Halo. Новинка компании получит флагманский мобильный чип на новейшей архитектуре с мощной встроенной графикой. Framework заявляет, что его ПК будет также оснащен оперативной памятью LPPDDR5X объемом до 128 ГБ.

Компьютер может похвастаться интересным корпусом с плиточной передней панелью, которую можно напечатать на 3D-принтере и настроить в соответствии с предпочтениями конкретного владельца. Система также поставляется со специальным кулером оригинального дизайна, разработанного Cooler Master и Noctua. Кроме того, системник включает блок питания от FSP, который обеспечивает мощность до 400 Вт.

Этот крошечный ПК соответствует почти всем параметрам, которые требуются от ПК малого форм-фактора. Здесь нет дискретной графики, но ее заменили мощные процессоры серии Ryzen AI MAX с 16 ядрами Zen5 и вычислительными блоками на архитектуре RDNA3.5 в количестве до 40 штук. ПК имеет два слота M.2 2280 NVMe, каждый из которых поддерживает до 16 ТБ памяти, но они имеют стандарт PCIe 4.0, так что потенциальным покупателям стоит иметь это в виду. Также в системе доступен модуль WiFi 7.

Framework оценила свой новый настольный компьютер в 1099 долларов за версию с 8-ядерным чипом Ryzen AI Max 385 с 32 ГБ ОЗУ, но его также можно обновить до модели Ryzen AI Max 395+ с 64 ГБ ОЗУ за 1599 долларов и с максимальным объемом памяти в 128 ГБ за 1999 долларов. У Framework есть слайд с информацией о ценах. Компания также представила свой продукт вместе с Mac Studio и ПК NVIDIA AI, с интересным дополнением в виде кожаной куртки.

Официально настольные компьютеры Framework с чипами Strix Halo начнут поставляться в третьем квартале текущего года. Предварительные заказы, как сообщается, начинают принимать сегодня, но настоятельно рекомендуется дождаться независимого тестирования, прежде чем принимать какие-либо решения о покупке.