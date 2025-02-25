Новая информация от AMD предполагает конкурентоспособные цены на графические процессоры RDNA 4, а поскольку на Nvidia RTX 5070 Ti существует дефицит, то RX 9070 XT может стоить дешевле и предлагать хорошую производительность в режиме 4K

Поскольку дата выхода AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT назначена на 6 марта, точная цена все еще остается загадкой. Утечки от розничных продавцов указали на рекомендованную розничную цену в диапазоне от 549 до 749 долларов, что соответствует ценам на модели Nvidia RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Однако недавно AMD поделилась слайдом, показывающим немного более конкурентоспособные цены, по крайней мере для старшей модели RX 9070 XT в линейке RDNA 4. Портал VideoCardz.com опубликовал пресс-материалы, указывающие на то, что графический ускоритель будет продаваться по цене менее 700 долларов.

Самым большим выводом из слайда является утверждение, что 85% геймеров покупают видеокарты по цене менее 700 долларов. На данный момент AMD не планирует выпускать высокопроизводительный графический процессор, аналогичный по возможностям RTX 5090. Вместо этого производитель нацелен на рынок среднего ценового диапазона, который является наиболее популярным у игроков, но RX 9070 XT может стать заманчивым приобретением для игры в разрешении 4K. Ранние тесты также показали значительное улучшение производительности в режиме с трассировкой лучей с новыми графическими процессорами AMD.

Пресс-изображение оправдывает заявления о том, что RX 9070 XT будет стоить 699 долларов. Известный технический инсайдер Дэвид Хуанг также согласился с этим прогнозом в новом сообщении на X* (запрещена на территории России). Тем не менее налоги сделают свое дело, и графический процессор значительно превысить эту отметку. Кроме того, разогнанные карты также будут существенно дороже своих обычных аналогов. RX 9070 XT за 649 долларов позволяет графическому процессору еще более выгодно выглядеть при сравнении с RTX 5070 Ti за 749 долларов и выше.

AMD проведет свое мероприятие по анонсу на YouTube 28 февраля, в ходе которого, вероятно, будут подтверждены цены на серию RX 9000.

Без использования технологии многокадровой генерации геймеры не остались в восторге от производительности графических процессоров Blackwell. AMD может сократить долю рынка Nvidia, выпустив достаточное количество видеокарт серии RX 9000 и предложив более высокую производительность за эту цену.