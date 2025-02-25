В серию будут входить четыре модели емкостью 1, 2, 4 и 8 ТБ по цене от 172 долларов

Компания Samsung сегодня выпустила новые потребительские SSD-накопители серии 9100 PRO. Накопители 9100 PRO могут похвастаться новейшим интерфейсом PCIe 5.0, обеспечивая лидирующие позиции среди подобных устройств по скорости работы, энергоэффективности и объему хранилища, что делает новые накопители идеальным выбором как для геймеров, так и для создателей контента, работы с ИИ и многозадачными нагрузками на широком спектре устройств, включая ноутбуки, настольные компьютеры и игровые консоли.

Благодаря своей усовершенствованной архитектуре накопители серии 9100 PRO показывают заметное повышение последовательной скорости чтения и записи, достигая отметки 14800 МБ/с и 13400 МБ/с соответственно.

Кроме того, новинка имеет улучшенную скорость случайного чтения и записи, достигающих 2 200 тыс. IOPS и 2 600 тыс. IOPS, обеспечивает отличную многозадачность и ускорение обработки данных. Такие показатели делают SSD Samsung 9100 PRO идеальным выбором для профессионалов, использующих рабочие нагрузки на основе ИИ, а также любителей высококлассных игр.

Достигнуть высокой скорости работы новым SSD 9100 PRO позволяет переработанная система охлаждения и управления теплом, которая повышает энергоэффективность на 49% по сравнению с предыдущими моделями. Оптимальные температуры достигаются с помощью встроенного радиатора, обеспечивающего постоянную высокую производительность без перегрева. Кроме того, выпуск модели объемом 8 ТБ, делает устройство первым в линейке потребительских твердотельных накопителей NVMe от Samsung, еще больше повышающим привлекательность, предоставляя достаточно места для хранения больших объемов данных, игр AAA-класса и создания контента.

Обеспечивая широкую совместимость, Samsung 9100 PRO поддерживает установку на различные устройства, что позволяет пользователям легко обновлять свои настольные и мобильные системы. SSD также получили фирменное программное обеспечение Magician от Samsung, которое предлагает несколько инструментов оптимизации, расширенные функции безопасности для улучшения функциональности и обеспечения защиты данных.

Компания Samsung выпустит модели 9100 PRO по всему миру в четырех вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. Ожидается, что модели емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ поступят в продажу с 18 марта, а модель емкостью 8 ТБ будет доступна во второй половине 2025 года. Рекомендованные производителем розничные цены (MSRP) для вариантов емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ составляют 172 доллара США, 292 доллара США и 573 доллара США соответственно. Стоимость старшей модели объемом 8 ТБ пока не раскрывается.