Samsung готовится выпустить три новых смартфона среднего класса, каждый из которых, по всей видимости, получит шесть крупных обновлений Android, что теперь подтверждено в официальном тизерном видео.

Samsung выпустила новый тизерный видеоролик для продвижения новых смартфонов серии Galaxy A. Судя по всему, в видеоролике показаны текущие смартфоны Galaxy A, поскольку Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56, как ожидается, получат новый дизайн с выступом камеры в форме таблетки на задней панели.

В любом случае, тизерный видеоролик подтверждает по крайней мере одно существенное улучшение. Новые телефоны Galaxy A получат шесть крупных обновлений операционной системы, в то время как Galaxy A35 и Galaxy A55 5G по-прежнему были ограничены всего четырьмя крупными обновлениями Android и дополнительным годом исправлений безопасности. Это ставит смартфоны среднего класса всего на одно крупное обновление позади флагманов, таких как Galaxy S25 Ultra и Galaxy Z Fold 6.

Учитывая, что Galaxy A35 и Galaxy A55 дебютировали в марте прошлого года, запуск следующего поколения смартфонов среднего класса от Samsung должен состояться совсем скоро, если следовать предыдущему графику, а компания пока не подтвердила конкретную дату выпуска. Помимо слегка измененного дизайна, пользователи также могут рассчитывать на повышение производительности.

Согласно более ранним слухам, новый Samsung Galaxy A56 5G будет работать на новом чипсете Exynos 1580, который, как ожидается, обеспечит как на 37% большую производительность графического процессора, так и на 37% лучшую эффективность, чем текущий чип Exynos 1480, установленный в Galaxy A55 5G. Предыдущая модель уже имела весьма приличную прочность благодаря защитному стеклу Gorilla Glass Victus+ и водонепроницаемому корпусу. Пока неизвестно, какие изменения и обновления получит Galaxy A56 5G, помимо процессора. Что касается модели Galaxy A36 5G, то она может быть оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, а информации о Galaxy A26 вообще днем с огнем не найдешь.



