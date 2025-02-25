Такая частота стала результатом повышения параметра TBP до 329 Вт, что превышает референсное значение на 25 Вт.

Томаш Гавронски утверждает, что у него есть скриншот, показывающий видеокарту Radeon RX 7900 XT, работающую под управлением Linux. Вероятнее всего, это должна быть та же карта, которая была куплена ранее, и владелец карты теперь делится результатами тестов.

В любом случае, похоже, что первая утечка связана с предполагаемым тестом Unigine Heaven, в котором говорится, что карта разгоняется до частоты 3244 МГц, что даже выше тактовой частоты в режиме ускорения, составляющей 3,1 ГГц, наблюдавшейся на некоторых моделях высокого класса.

Причина использования Linux заключается в том, что это единственная платформа с драйверами, доступными для архитектуры RDNA 4, тогда как драйверы для платформы Windows пока недоступны, если только вы не являетесь представителем прессы, уже тестирующим карту.

Пока еще слишком рано утверждать, достижима ли эта частота в обычных условиях, например, в играх в среде Windows. AMD пока не рассказала подробностей о тактовых частотах, но поскольку обозреватели уже изучают эту архитектуру, вероятно, это всего лишь вопрос времени, когда мы увидим утечки с похожими или разными частотами.

AMD официально подтвердила только повышение до 2,97 ГГц для модели RX 9070 XT и до 2,54 ГГц для RX 9070. Обе карты также используют параметр Total Board Power (TBP) на уровне 304 Вт и 220 Вт по умолчанию соответственно. Однако сообщается, что такие модели, как Gaming OC от компании Gigabyte, могут иметь мощность TBP до 329 Вт, а это позволяет достигать еще более высоких тактовых частот.