В сеть утекли первые тесты грядущего флагмана компании AMD в Cinebench R23

В то время, как дата выхода процессоров AMD Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D неминуемо приближается, становится вполне очевидным, что некоторые обозреватели могли стать обладателями одного или обоих этих чипов. PC Build стал обладателем одного из них и опубликовал ранние синтетические тесты модели Ryzen 9 9950X3D на Facebook, раскрывая некоторые показатели производительности.

Что касается производительности в Cinebench R23, то новый флагманский процессор Ryzen 9 9950X3D находится на одном уровне с оригинальным Ryzen 9 9950X. На снимке экрана показано, что грядущий Ryzen 9 9950X3D набирает 42 413 баллов в многоядерном тесте, это немного выше того, на что способен Ryzen 9 9950X, который набрал в том же тесте 41 808 баллов. В одноядерном режиме Ryzen 9 9950X3D демонстрирует похожую ситуацию, набрав 2279 баллов. Это соответствует одноядерным результатам его аналога без технологии 3D V-Cache.

В принципе, такого результата вполне можно было ожидать, поскольку Ryzen 9 9950X3D может похвастаться аналогичными тактовыми частотами ядер, как и у Ryzen 9 9950X. Однако обладание большим объемом кэш-памяти третьего уровня позволит новинке превзойти оригинальную модель в определенных приложениях и конечно играх.

Что касается тестового пакета 3DMark, то Ryzen 9 9950X3D набрал 17 234 балла в тесте CPU Profile Max Threads, что сопоставимо с Ryzen 9 9950X. Этот результат может быть как выше, так и ниже. Всё зависит от конкретных тестов и остальных компонентов системы.

Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D должен стать хорошим обновлением для тех, кто хочет повысить производительность в играх. Ryzen 9 9950X3D может похвастаться двумя CCD-матрицами, каждая из которых включает 8 ядер и 32 МБ кэша L3. Один из CCD будет иметь дополнительные 64 МБ кэша L3 на 3D-чиплете, расположенном ниже.

Как показывает один из скриншотов, чип Ryzen 9 9950X3D может работать на частоте до 5,7 ГГц на одном CCD, в то время как CCD с X3D работает на частоте до 5,54 ГГц, что также соответствует тактовой частоте Ryzen 9 9950X. Более того, это первый процессор с X3D с TDP 170 Вт, который был ограничен мощностью 120 Вт в предыдущем поколении.

Ожидается, что процессор будет запущен в продажу 12 марта. Согласно сообщениям, хотя официально не подтвержденным, процессор, скорее всего, поступит в продажу по цене 699 долларов, как было видно в одном из ранних списков. Кроме флагманского чипа, также ожидается релиз модели Ryzen 9 9900X3D по цене 599 долларов, который станет отличной альтернативой оригинального Ryzen 9 9900X для тех, кто хочет получить высокую производительность в играх, но по более доступной, чем у флагмана цене.