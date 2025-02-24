Новая упаковка позволила снизить стоимость процессоров, хотя это снижение невелико

Удивительно, но в центре внимания этой новости не новейшие процессоры серии Core Ultra 200, а процессоры предыдущего 14-го поколения в линейке Core i5. Согласно южнокорейскому сайту-агрегатору цен Danawa, три официальных дилера по продаже процессоров Intel Core в стране объявили о новом специальном выпуске упаковки, который должен помочь снизить стоимость чипов.

Официальное название упаковки - «Value Pack (Genuine)», возможно, чтобы избежать ненужных вопросов о том, является ли это на самом деле настоящим продуктом. Упаковка предназначена для двух процессоров: Core i5-14400F и i5-14600KF, и, похоже, также есть версия с вентилятором в комплекте.

«Это очень значимый момент, что официальный Intel Value Pack впервые запускается в Корее. Мы рады предложить более разумные цены, сохраняя при этом тот же гарантийный срок и критерии, что и для существующих продуктов. Мы ожидаем, что благодаря этому запуску больше потребителей смогут обновить свои ПК без обременения». — сообщает Danawa.

Снижение стоимости достигается за счет более тонкой коробки, выполненной в однотонном цвете, но вместо красочной графики, напечатанной на коробке, покупатель получает наклейку. На коробке, похоже, также нет логотипа Intel.

Возможно, это промежуточный вариант между моделями ЦП в коробках и лотках, последние из которых часто продаются OEM-производителями и системными интеграторами по более низкой цене, учитывая, что подавляющему большинству пользователей в любом случае коробка просто не нужна.

Если говорить о фактической цене, то самый дешевый Core i5-14600KF продается за 261 200 вон (на лотке), в то время как только что выпущенный Value Pack стоит 284 540 вон. Оригинальная коробочная версия стоит уже 295 700 вон. Таким образом видно, что новинка дешевле, чем коробочные модели, но также все еще дороже, чем модели из лотка.