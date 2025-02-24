Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel выпустила в Южной Корее процессоры Core i5-14400F/14600F в новой коробке Value Pack
Новая упаковка позволила снизить стоимость процессоров, хотя это снижение невелико

 Удивительно, но в центре внимания этой новости не новейшие процессоры серии Core Ultra 200, а процессоры предыдущего 14-го поколения в линейке Core i5. Согласно южнокорейскому сайту-агрегатору цен Danawa, три официальных дилера по продаже процессоров Intel Core в стране объявили о новом специальном выпуске упаковки, который должен помочь снизить стоимость чипов.

 Официальное название упаковки - «Value Pack (Genuine)», возможно, чтобы избежать ненужных вопросов о том, является ли это на самом деле настоящим продуктом. Упаковка предназначена для двух процессоров: Core i5-14400F и i5-14600KF, и, похоже, также есть версия с вентилятором в комплекте.

 «Это очень значимый момент, что официальный Intel Value Pack впервые запускается в Корее. Мы рады предложить более разумные цены, сохраняя при этом тот же гарантийный срок и критерии, что и для существующих продуктов. Мы ожидаем, что благодаря этому запуску больше потребителей смогут обновить свои ПК без обременения». — сообщает Danawa.

 Снижение стоимости достигается за счет более тонкой коробки, выполненной в однотонном цвете, но вместо красочной графики, напечатанной на коробке, покупатель получает наклейку. На коробке, похоже, также нет логотипа Intel.

 Возможно, это промежуточный вариант между моделями ЦП в коробках и лотках, последние из которых часто продаются OEM-производителями и системными интеграторами по более низкой цене, учитывая, что подавляющему большинству пользователей в любом случае коробка просто не нужна.

 Если говорить о фактической цене, то самый дешевый Core i5-14600KF продается за 261 200 вон (на лотке), в то время как только что выпущенный Value Pack стоит 284 540 вон. Оригинальная коробочная версия стоит уже 295 700 вон. Таким образом видно, что новинка дешевле, чем коробочные модели, но также все еще дороже, чем модели из лотка.

#intel #процессоры #процессоры intel #core i5-14400f #процессоры intel 14-го поколения #core i5-14600f #intel core i5-14400f
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
1
В России восстановят производство карбида кальция
2
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
7
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
25
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Опубликован неофициальный список моделей Samsung, для которых One UI 7 станет последним
+
Появилась альтернатива DJI: Potensic Atom 2 – легкий, компактный и с возможностью записи видео 8K
5
Смартфон iQOO 15 получит аккумулятор ëмкостью 7000 мА*ч и перископический телеобъектив
+
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Инсайдер раскрывает детали о первом складном iPhone и его дисплеях
1
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
11
Microsoft выпустила обновление подсистемы Windows для Android (WSA)
+
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
8
Анонс перезапуска греческой саги God of War может состояться уже в следующем месяце
+
На фоне усиливающего дефицита Xbox Series X, сообщается о полном прекращении поставок в Бразилию
+
На Октябрьской железной дороге проходит масштабная реконструкция
1
Китайские владельцы Volvo узнали, что их машины имеют поддельные колонки
+
OnePlus предложила пользователям обменять часы, в которых выявлена опечатка
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
14
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
20
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
35
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
32
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
11
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
4
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
5
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
+

Сейчас обсуждают

unhurtable
18:09
Они надеются что набор критической массы вызовет появление перемогия а не опять зрадия с номеорм 17 только.
Apple ограничила российским компаниям разработку корпоративных приложений
[IRanPast]
18:04
Сгинь отсюда, чучело
Зачем NVIDIA продаёт бракованные видеокарты, и почему геймеры продолжат покупать GeForce RTX 5090
ebatorуа
18:03
если на 50-х начали возгораться конденсаторы,то это комп вместе с квартирой сгорит.Серия карт таких уже на руках и тут совет только один,не включать комп.
Китайские магазины предлагают нестандартные решения для защиты новых видеокарт от плавления
Александр Быков
17:57
А если встройку AMDшную включить, и её использовать для работы с PhysX? Или для него требуется мощная карта?
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
[I_Ran_Past]
17:48
После 16-го ЕС ещё не ликвидировался, надеются, что после семнадцатого в нищету скатятся?
Apple ограничила российским компаниям разработку корпоративных приложений
cibershot
17:47
Недавно же писали Mozilla продлила поддержку Win7 еще на пол года
Mozilla окончательно прекратит поддержку Firefox на Windows 7, 8 и 8.1 уже 4 марта
ebatorуа
17:42
уже клетки сварили под всех проворовавшихся чиновников ес.
Apple ограничила российским компаниям разработку корпоративных приложений
Антон Тутынин
17:40
А как сменятся политические элиты, если политиканы десятилетиями продвигают своих же последователей? Шило на мыло...
Лидер победившего на выборах в ФРГ блока ХДС/ХСС заявил о необходимости налаживания отношений с РФ
Миха Чурин
17:37
Да, куча видеокарт было rx, а сейчас взял ртх и проблемы, то из сна не выходит, то еще что-то, и это на чистой винде. Всему виной кривые драйвера амд!
Зачем NVIDIA продаёт бракованные видеокарты, и почему геймеры продолжат покупать GeForce RTX 5090
Voldemaar
17:36
Если АМД стоит дешевле при равной производительности, это значит, что однозначно больше кушает.
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем