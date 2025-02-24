NVIDIA GeForce RTX 5070 замечена в первых тестах Geekbench, где примерно на 20% отстает от RTX 5070 Ti

Это не очень полезные данные для геймеров. Однако утечки Geekbench являются хорошим индикатором того, когда обозреватели начинают тестировать новые видеокарты. Обычно они появляются за неделю или две до того, как новая карта должна быть выпущена. Похоже, что по крайней мере один обозреватель опубликовал два результата с участием еще не выпущенной видеокарты GeForce RTX 5070, поступление которой в продажу запланировано на 5 марта.

GeForce RTX 5070 была протестирована на системе с процессором Ryzen 7 9800X3D и материнской платой X870E. Характеристики памяти предполагают, что модули работали на скорости 4000 МТ/с, что является либо ошибкой, либо что-то было неправильно настроено или некорректно распознано программным обеспечением Geekbench.

Графический процессор был протестирован в тестах Vulkan и OpenCL, показав очень похожие результаты 188 712 и 187 414 баллов. Для сравнения, RTX 5070 Ti набирает около 236 850 баллов в Vulkan и 240 750 баллов в OpenCL. Другими словами, это означает потерю производительности RTX 5070 около 20% по сравнению с версией "Ti".

Интересно, что уже была утечка из Geekbench на той же платформе. Похоже, что у одного из обозревателей уже есть доступ как у модели RTX 5070, так и Radeon RX 9070, а это означает, что можно провести сравнение:

В этом случае Radeon RX 9070 XT, похоже, медленнее, чем RTX 5070. Но стоит сказать, что нет информации о том, использовались ли финальные драйверы, поскольку неофициальные драйверы распространяются уже более месяца. Однако, если это будет обозреватель, то результаты тестирования могут быть окончательными и соответствовать действительности.

Согласно официальным данным, которые появились в сети вчера, RX 9070 XT должна превзойти RTX 5070 в игровых тестах, поэтому не стоит воспринимать эти значения слишком серьезно.