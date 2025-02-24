В сети появилась очередная модель видеокарты серии RTX 50, в которой количество блоков ROP не соответствует спецификациям.

Вчера компания NVIDIA объявила, что две карты могут быть затронуты производственным дефектом, который приводит к снижению количества блоков ROP в финальной конфигурации графических процессоров. NVIDIA заявила, что это может привести к снижению производительности до 4%, но сегодня уже появилась информация и тесты, говорящие о более серьезном падении производительности затронутых видеокарт.

Важная деталь заключается в том, что NVIDIA анонсировала две модели: RTX 5090 и RTX 5070 Ti, которые, как говорят, затронуты проблемой. Более того, компания говорит, что только 0,5% карт, предположительно из уже выпущенных имеют дефект.

Однако, основываясь на новой информации от пользователя Reddit под ником gingeraffe90, у RTX 5080 может быть похожая проблема, по крайней мере, так показывает программное обеспечение GPU-Z, то есть, то же самое, которое выявило проблему в первом сообщении TechPowerUP. Карта, упомянутая пользователем, показывает наличие всего 104 активных блоков ROP вместо 112, которые ей полагаются по официальным спецификациям.

Конфигурации ROP в затронутых картах:

• GeForce RTX 5090(D): 168 вместо 176;

• GeForce RTX 5080: 104 вместо 112;

• GeForce RTX 5070 Ti: 88 вместо 96.

Как видно, пользователь Reddit, опубликовавший скриншот, использует последнюю версию GPU-Z. Он также добавляет, что рассматриваемая карта является эталонной моделью Founders Edition от NVIDIA, а не разработкой какого-либо партнера компании.

Некоторые пользователи заметили, что на первом скриншоте GPU-Z отсутствовала поддержка Vulkan, однако пользователь Reddit опубликовал обновленную версию с отмеченной поддержкой Vulkan. Но для уверенности сотрудники портала Videocardz.com также запросили проверку GPU-Z, которая была отправлена и проверена.

Стоит обратить внимание, что проверка была выполнена после того, как пользователь Reddit переустановил драйверы, просто, чтобы убедиться в отсутствии ошибки со стороны программного обеспечения. Это доказывает, что карта действительно затронута отсутствием необходимого количества ROP.