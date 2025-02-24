Первый ноутбук Xiaomi с искусственным интеллектом уже поступил в продажу, и он оснащен батареей емкостью 99 Вт·ч

Компания Xiaomi серьезно относится к вычислениям на базе искусственного интеллекта. Во время недавней прямой трансляции, посвященной предстоящему флагманскому смартфону Xiaomi 15 Ultra, президент компании Лу Вейбинг подтвердил, что Xiaomi выпускает свой первый ПК с искусственным интеллектом.

Хотя глава компании не раскрыл официальное название ноутбука, он раскрыл одну выдающуюся особенность, а именно аккумулятор емкостью 99 Вт·ч.

Анонс был сделан всего через несколько дней после того, как директор по маркетингу продуктов в Xiaomi Communications Technology Ма Чжиюй, поделился изображением упаковки нового ноутбука Redmi. Это устройство, скорее всего, под названием Redmi Book Pro 2025, по слухам, будет работать на базе процессора Intel Core Ultra 5, хотя точная модель пока остается неизвестной.

Ожидается, что предстоящий ноутбук будет тесно интегрирован с платформой Xiaomi HyperOS Smart Connect, что означает постоянное взаимодействие с экосистемой смартфонов, планшетов и даже устройств умного дома, производимых компанией. Мобильный компьютер, кроме того, будет поставляться с предустановленными Xiao AI Assistant и Xiaomi PC Manager, что намекает на программное обеспечение, оптимизированное для повышения производительности и автоматизации на основе искусственного интеллекта.

Помимо ИИ, появившиеся в сети характеристики предполагают, что этот ноутбук получит серьезные игровые возможности. Ма Чжиюй поделился результатами тестов производительности при запуске игры Black Myth: Wukong, одной из самых популярных китайских ролевых игр. Сообщается, что ноутбук обеспечивал средние показатели производительности 67 кадров в секунду, достигая пика в 75 кадров в секунду и никогда не опускаясь ниже 59 кадров в секунду. Эти цифры говорят о хорошо оптимизированной системе охлаждения и графическом процессоре, который может справляться с требовательными рабочими нагрузками.

Стратегия Xiaomi в отношении портативных компьютеров всегда была немного неопределенный, особенно по сравнению с ее более известными конкурентами. Однако Ма Чжиюй пояснил, что ноутбуки под брендом Xiaomi будут получать обновления, но не в ближайшем будущем. Это говорит о том, что компания пока сосредоточила свои усилия на линейке Redmi.

В прошлом месяце Xiaomi уже выпустила ноутбуки Redmi Book 14 и 16 2025 модельного года с процессорами Intel Core 5 220H, оперативной памятью LPDDR5X объемом до 32 ГБ и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ. 14-дюймовая модель оснащена дисплеем с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц, а 16-дюймовый вариант — экраном 2,5K с такой же частотой 120 Гц, оба с сертификацией TÜV Rheinland. Благодаря аккумулятору емкостью 72 Вт·ч, быстрой зарядке GaN мощностью 100 Вт, оптимизации HyperOS 2 и Xiaomi HyperOS Connect эти ноутбуки предлагают увеличенное время автономной работы и интеграцию в экосистему устройств компании. Они также включают в себя металлический корпус, ряд вариантов подключения и премиальные функции, такие как звук Dolby Atmos и камера разрешением 1080p.