После GeForce RTX 5090 видеокарты RTX 5070 Ti, похоже, также затронула проблема с исчезнувшими блоками ROP

Вчера компания NVIDIA подтвердила, что 0,5% произведенных ей графических процессоров RTX 5090/5090D и RTX 5070 Ti имеют меньше ROP, чем указано в спецификациях. Хотя это число невозможно проверить, оно уже вводит в заблуждение покупателей.

Если кто-то думает, что сообщения о меньшем количестве ROP на RTX 5090 перестали появляться, то следует сказать еще об одном, но на этот раз речь идет о видеокарте GeForce RTX 5070 Ti. NVIDIA подтвердила, что RTX 5070 Ti является одним из затронутых проблемой графических процессоров.

Пользователь на Facebook опубликовал скриншот приложения GPU-Z, показывающий уменьшенное количество ROP на модели RTX 5070 Ti, произведенной компанией Gigabyte. Это подтверждает наличие таких графических процессоров RTX 5070 Ti на рынке. По сравнению с 96 ROP, указанными NVIDIA в официальном списке спецификаций для GeForce RTX 5070 Ti, эта версия оснащена только 88 ROP, что является снижением на 8,4%, а это довольно чувствительное число и определенно повлияет на игровую производительность.

Хотя NVIDIA заявляет, что влияние на производительность составляет в среднем 4%, оно может быть выше или ниже в зависимости от конкретной игры. Тем не менее эта цифра все еще высока и не может быть оправдана, поскольку клиенты оплачивают стоимость полноценной карты, а не обрубка. В большинстве случаев они платят даже больше, чем на самом деле стоит графический ускоритель, учитывая ситуацию с запасами и перекупщиками.

Если посмотреть на некоторые другие характеристики этой конкретной версии RTX 5070 Ti, можно ясно увидеть, что снижение ROP повлияло на значение Pixel Fillrate, которое напрямую связано с ROP. По сравнению со скоростью 287,7 ГПикселя/с на RTX 5070 Ti с 96 ROP, дефектная модель RTX 5070 Ti обеспечивает скорость всего 223,7 ГПикселя/с. Однако стоит иметь в виду, что тактовая частота в режиме ускорения на последней намного ниже. Сохранение тактовой частоты на уровне 2,99 ГГц на затронутом проблемой GPU обеспечивает 263,12 ГПикселя/с в Pixel Fillrate.

NVIDIA и ее партнеры по производству плат вводят своих клиентов в заблуждение, не уведомляя их об ухудшении характеристиках, хотя эти карты проходят тестирование перед поступлением на полки магазинов. Несмотря на заявления о том, что количество таких карт составляет всего 0,5% от всех произведенных единиц, их число в любом случае составит тысячи единиц.