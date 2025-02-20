Как сообщается, причиной задержки стали проблемы с производительностью данных видеокарт

Как известно, NVIDIA уже подтвердила, что GeForce RTX 5070 отложена до 5 марта. Изначально компания планировала выпустить как RTX 5070 Ti, так и RTX 5070 в феврале, но последняя модель была отложена по неизвестным причинам.

Согласно сообщению CTEE, NVIDIA столкнулась с проблемой производительности, связанной с дизайном чипа, что потребовало определенных изменений, отодвинув массовое производство на месяц. RTX 5070 теперь должна находиться в полноценном производстве, но в сообщении говорится, что оно достигнет своего пика в середине марта. Это может говорить, что на момент запуска этого графического ускорителя на архитектуре Blackwell также будет мало запасов.

У модели RTX 5060 никогда не было точной даты запуска, поскольку NVIDIA еще не анонсировала этот чип. Некоторые из самых ранних слухов утверждали, что она может появиться в марте. Однако, если это сообщение верно, массовое производство данной линейки было перенесено на середину апреля.

"Последние новости о цепочке поставок говорят о том, что серийные RTX 5070 и RTX 5060 также требуют дальнейшей отладки из-за проблем с производительностью чипов. Кроме того, землетрясение в Тайнане повлияло на производство пластин, добавив неопределенности в поставку. Источники сообщают, что массовое производство было задержано примерно на четыре недели, и ожидается, что RTX 5070 будет доступна в середине марта, а RTX 5060 — в середине апреля", - сообщает CTEE.

Хотя подтверждено, что RTX 5070 будет оснащена графическим процессором GB206, у RTX 5060 пока нет официальных спецификаций. Однако считается, что она также будет оснащена графическим процессором GB206. NVIDIA также работает над RTX 5060 Ti, которая должна быть оснащена кристаллом GB205. Если в этих чипах есть или была ошибка производительности, то задержки могут затронуть все три модели.

К сожалению, можно сделать вывод, что в реальности ни RTX 5090, ни RTX 5080, ни RTX 5070 Ti не были готовы к фактическому запуску. Только вчера NVIDIA объявила о приоритетном доступе к RTX 5090/5080, учитывая отсутствие этих карт на рынке. Запуск RTX 5070 Ti будет лежать в основном на плечах партнеров NVIDIA, которые уже показали, что сосредоточены на прибыли, а не на соблюдении рекомендованной розничной цены.