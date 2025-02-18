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Asus ROG Flow Z13 на базе AMD Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ ОЗУ выходит 25 февраля
Пока речь идет о китайском дебюте ноутбука-планшета, но его мировой релиз не должен слишком задержаться

 На прошедшем в начале января мероприятии CES 2025 компания Asus анонсировала свой мощный игровой ноутбук-планшет ROG Flow Z13 на базе гибридных процессоров AMD Strix Halo. Теперь у ноутбука наконец-то появилась дата запуска, по крайней мере, в Китае.

 Согласно тизерам, ROG Flow Z13 (2025) поступит в продажу в Китае 25 февраля. Хотя цены в Китае пока не разглашаются, модели ROG Flow Z13, предназначенные для рынка США, будут стоить от 1999 до 2699 долларов.

 ROG Flow Z13 (2025) работает на флагманском процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами Zen 5 и 40 ядрами графического процессора RDNA 3.5. Ожидается, что интегрированный графический процессор будет конкурировать с дискретными игровыми видеокартами по производительности, что позволит отказаться от использования маломощных мобильных игровых графических процессоров, позволяя сделать ноутбуки компактнее.

 Процессор ноутбука может похвастаться наличием мощного нейронного процессора с производительностью 50 TOPS в приложениях ИИ, что делает его совместимым с Copilot+ и функциями на основе искусственного интеллекта. В сочетании с оперативной памятью стандарта LPDDR5X-8000 объемом до 128 ГБ ноутбук динамически распределяет ресурсы между системной оперативной памятью и видеопамятью.

 Новый ROG Flow Z13 имеет переработанную систему охлаждения, включающую испарительную камеру из легкой нержавеющей стали и меди, количество которой увеличилось на 54% по сравнению с предыдущей моделью, вентиляторы Dual Arc Flow и сверхтонкие ребра радиатора для эффективного рассеивания тепла.

 Ноутбук комплектуется превосходным 13-дюймовым дисплеем ROG Nebula с разрешением 2,5K, частотой обновления 180 Гц, 100% цветовым охватом DCI-P3 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Соотношение сторон 16:10 и функциональность сенсорного экрана делают его идеальным для игр и творческих задач.

 ROG Flow Z13 весит 1,2 кг без клавиатуры и оснащен съемной клавиатурой с подставкой, что позволяет использовать его в качестве планшета, ноутбука или игровой станции.

Flow Z13 включает в себя:

Два порта USB4 Type-C;

Порт USB Type-A;

HDMI 2.1;

Кард-ридер MicroSD;

Аудиоразъем 3,5 мм.

 Ноутбук также поддерживает Asus ROG XG Mobile eGPU, который может включать карты вплоть до модели NVIDIA RTX 5090, превращая его в игровую систему настольного уровня.

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Источник: gizmochina.com
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