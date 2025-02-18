Недавнее видео с тестом скорости от PhoneBuff снова стряхнуло пыль в деле соперничества между Apple и Qualcomm: Snapdragon 8 Elite для Galaxy S25 Ultra одержал убедительную победу над iPhone 16 Pro Max с A18 Pro

Чипсеты для смартфонов прошли долгий путь и теперь достигли такой точки, когда чистая производительность и бенчмарки больше не являются поводом для хвастовства перед друзьями. Почти каждый современный смартфон способен запускать подавляющее большинство приложений без каких-либо проблем, предлагая превосходный пользовательский опыт практически в любой ценовой категории. Тем не менее состязания между флагманскими чипсетами сохраняются, что отражено в реальных тестах скорости, проведенных PhoneBuff.

Так, новые данные PhoneBuff показали, что Samsung S25 Ultra, работающий на базе Snapdragon 8 Elite for Galaxy, сумел победить iPhone 16 Pro Max на базе чипа A18 Pro. Это знаменует собой знаменательный поворот в индустрии, поскольку iPhone безраздельно господствовали в таких тестах на протяжении нескольких поколений. Galaxy S25 Ultra не только сумел обогнать iPhone 16 Pro Max, но и сделал это с относительно большим отрывом. Как отмечает MacRumors, в задачах, требующих больших ресурсов процессора, таких как редактирование изображений и экспорт видео, флагман Samsung проявил себя блестяще, то же самое касается и игр, которые открывались так же быстро или даже быстрее.

В конечном итоге Samsung S25 Ultra превзошел iPhone 16 Pro Max на целых 15 секунд, что является довольно значительным разрывом, поскольку в прошлом году iPhone 15 Pro Max сумел победить Galaxy S24 Ultra всего на секунду. Во втором раунде, целью которого было проверить, насколько хорошо работают системы управления памятью смартфонов, iPhone 16 Pro Max с 8 ГБ памяти все же одержал победу над S25 Ultra с 12 ГБ памяти, хотя и с минимальным отрывом менее чем в 1 секунду.

Очевидно, что чип Snapdragon 8 Elite в сочетании с увеличенной на 40% камерой охлаждения вывел Samsung Galaxy S25 Ultra далеко вперед по сравнению с iPhone 16 Pro Max. Конечно, как уже отмечалось, оба флагмана достаточно быстры для любого варианта использования, но, безусловно, интересно наблюдать, как Apple начала отставать не только в многоядерных тестах ЦП, но и в реальных тестах производительности. На данный момент неясно, вернет ли чипсет A19 Pro этого года корону производительности ЦП, но Qualcomm определенно не собирается почивать на лаврах.