Новинка на базе Ryzen AI 9 HX 375 может похвастаться высокой производительностью, но его основное предназначение - профессиональная работа

Компания HP представила EliteBook X G1a 2025 года, высококлассный ноутбук, ориентированный на вычисления с использованием искусственного интеллекта. Он комплектуется 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8533, что превышает типичный предел в 64 ГБ для ноутбуков премиум-класса на базе Windows. При цене 4299 долларов он позиционирует себя как один из самых мощных ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта в своем классе.

В основе EliteBook X G1a лежит процессор AMD Ryzen AI 9 HX 375 с 12 ядрами, 24 потоками и максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц. Этот чип предназначен для эффективной обработки рабочих нагрузок искусственного интеллекта, позволяя ноутбуку локально запускать большие языковые модели (LLM) с количеством параметров от 70 до 120 миллиардов. Интегрированный графический процессор AMD Radeon 890M помогает в графических задачах, но стоит отметить, что этот ноутбук создан для тяжелой работы, а не для игр. 128 ГБ оперативной памяти в паре с NVMe SSD-накопителем объемом 1 ТБ обеспечивает высокую скорость чтения и записи для интенсивных рабочих нагрузок.

EliteBook X G1a придерживается минималистского дизайна HP, используя корпус из алюминиевого сплава весом 1,49 кг. Он тонкий, но прочный.

Его 14-дюймовый сенсорный OLED-экран может похвастаться разрешением 2,8K (2880 x 1800 пикселей) с 100% покрытием sRGB, яркостью 400 кд/м2 и технологией HP Eye Ease для снижения воздействия синего света. В дополнение к премиальному экрану ноутбук оснащен аудиосистемой, разработанной Poly Studio, включающей систему из четырех динамиков и двухрядные микрофоны для четкой голосовой связи.

HP не стала экономить на способах подключения, оснастив EliteBook X G1a интерфейсами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 для высокоскоростной беспроводной связи. Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), одним USB-C (10 Гбит/с), портом HDMI 2.1, портом USB-A и 3,5 мм разъемом комбинированным разъемом для наушников и микрофона.

EliteBook X G1a оснащен платформой HP Sure и HP Tamper Lock для повышенной защиты. Он получил сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации и 5-мегапиксельную ИК-камеру с искусственным интеллектом, поддерживающую Windows Hello для безопасного корпоративного доступа.

Автономность ноутбука обеспечивает аккумулятор емкостью 74,5 Вт·ч, которого должно хватить на полный рабочий день при умеренных нагрузках. EliteBook X G1a поставляется с тонким адаптером USB-C мощностью 100 Вт, что означает быструю зарядку, хотя HP пока не поделилась точными оценками времени работы аккумулятора.