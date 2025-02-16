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Планшеты Xiaomi Pad 7 будут стоить в Европе от 429 евро
Согласно новому сообщению, Xiaomi готовится вскоре выпустить на мировой рынок планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro

 В прошлом году компания Xiaomi выпустила планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro в Китае. Однако компания, похоже, собирается вскоре вывести обе модели на мировой рынок, и новая утечка теперь раскрыла, как будут оцениваться планшеты в Европе, когда они будут запущены.

 Как сообщил пользователь Billlbil_kun из dealabs, обычный Xiaomi Pad 7 будет стоить 429 евро. Однако за эти деньги покупатели в Европе получать только базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ памяти. За обладание версией с тем же объемом ОЗУ и 256 ГБ памяти покупателям придется доплатить 40 евро.

 К сожалению, для покупателей в Европе обе указанные цены представляют собой небольшое повышение цен по сравнению с Pad 6 2023 года. Планшет предыдущего поколения стоил 399 евро за модель в конфигурации 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти и 449 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Однако, по данным источника, вполне вероятно, что Xiaomi Pad 7 сохранит свою базовую цену в 399 евро на некоторых рынках, например в Германии.

 Что касается старшей версии Xiaomi Pad 7 Pro, то, как ожидается, цены на неё начнутся с 529 евро для конфигурации с 8 Гб ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Сообщается, что топовая в линейке конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ обойдется во внушительные 629 евро. Неизвестно, когда оба представителя линейки Pad 7 выйдут на глобальный рынок, но есть большая вероятность, что оба планшета будут представлены на мероприятии MWC 2025 вместе со смартфонами серии Xiaomi 15 в следующем месяце.

#xiaomi #планшеты #xiaomi pad 7 #планшеты xiaomi #xiaomi pad 7 pro
Источник: notebookcheck.net
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