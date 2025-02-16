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AMD может выпустить видеокарту Radeon RX 9070 XTX с 32 ГБ памяти
Несмотря на то, что AMD не подтвердила возможность выхода RX 9070 XT с 32 ГБ, инсайдеры продолжают говорить , что подобная модель находится в разработке

 Несколько дней назад появился новый слух, который сообщал о плане AMD предложить графический процессор на архитектуре RDNA 4 с объемом памяти 32 ГБ. Сообщалось, что графический ускоритель не будет частью линейки PRO и, как говорили, выйдет как вариант Radeon RX 9070 XT. Однако AMD поспешила прояснить, что модель Radeon RX 9070 XT на 32 ГБ не планируется. Однако, некоторые инсайдеры не успокаиваются, сообщая, что AMD все еще готовит видеокарту с 32 ГБ, и она находится в разработке.

 По словам инсайдера Zhangzhonghao из Chiphell, у которого хорошая история с утечками AMD, похоже, что компания могла изменить название своей модели с памятью объемом 32 ГБ. Вместо того чтобы называть ее Radeon RX 9070 XT 32 ГБ, теперь, по слухам, модель называется Radeon RX 9070 XTX. Графические карты XTX, как правило, являются моделями самого высокого класса, имеющим более высокие характеристики, такие как большее количество ядер, повышенные тактовые частоты или спецификации памяти. Например, AMD предложила гораздо лучшие характеристики в видеокартах XTX в поколениях RDNA 2 и RDNA 3, но RDNA 4 может быть ограничена только памятью и тактовой частотой из-за того, что полноценный кристалл Navi 48 уже используется в RX 9070 XT.

 AMD Radeon RX 9070 XTX, если она получит такое название, будет предлагать вдвое больше памяти, а что касается скорости, то можно ожидать небольшого повышения тактовой частоты по сравнению с моделью XT, а также немного более высокий TDP. Карта станет отличным вариантом для задач, связанных с ИИ, которые в полной мере используют преимущества обновленных ядер AI и ML в архитектуре RDNA 4.

 Кроме того, Benchlife также подтвердил, что ее источники среди партнеров AMD говорят, что, хотя компания отрицала существование 32 ГБ для Radeon RX 9070 XT, они все еще работают над продуктами с 32 ГБ памяти GDDR6, используя тот же кристалл графического процессора Navi 48.

 Графические процессоры AMD Radeon RX 9000 RDNA 4 будут официально представлены 28 февраля, а розничный запуск в настоящее время запланирован на 6 марта.

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Источник: wccftech.com
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