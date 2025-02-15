YouTube основан 14 февраля 2005 года тремя бывшими сотрудниками PayPal

Прошло 20 лет с момента дебюта сервиса YouTube. Сайт для обмена видео, который сейчас является самым популярным в своем роде и вторым по популярности сайтом в Интернете после поиска Google, был основан 14 февраля 2005 года тремя бывшими сотрудниками PayPal: Стивом Ченом, Чадом Херли и Джаведом Каримом.

Самый первым загруженным клипом на YouTube стало видео соучредителя Джаведа Карима, стоящего перед слонами в зоопарке Сан-Диего. В 19-секундном клипе Карим рассказывает, насколько круты хоботы слонов из-за своей длины. С тех пор его посмотрели почти 349 миллионов раз.

YouTube не потребовалось много времени, чтобы набрать популярность. К концу года сайт мог похвастаться более восьми миллионами просмотров ежедневно. Рекламный ролик от Nike с футболистом Роналдиньо стал первым видео на платформе, который преодолел отметку в один миллион просмотров. К середине 2006 года на YouTube ежедневно появлялось более 65000 новых видеороликов. Позже в том же году Google приобрела платформу за 1,65 миллиарда долларов и не прогадала.

Покупка компанией Google видеохостинга YouTube оказалась одной из лучших инвестиций на сегодняшний день. Несмотря на некоторые препятствия на этом пути, сайт продолжал развиваться и сыграл свою роль в изменении взаимодействия пользователей сети. В настоящее время на YouTube ежедневно просматривается контент длительностью более миллиарда часов.

Между стриминговыми сервисами, такими как Netflix, платформами обмена видео, такими как YouTube, и цифровой доставкой в целом, просмотр телевидения сегодня не так популярен, как это было всего несколько десятилетий назад.