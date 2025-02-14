Базовый предел мощности для линейки Panther Lake-H составляет от 15 до 25 Вт в зависимости от модели

Intel собирается выпустить процессоры серии Core следующего поколения уже в этом году. Компания уже представила процессоры Panther Lake и даже показала прототип. Компания еще не подтвердила спецификации, однако, архитектура стала предметом множества утечек за последние несколько месяцев, поскольку Intel уже утвердила спецификации.

Теперь, когда первый кристалл покинул производственные линии, Intel корректирует характеристики мощности для каждого варианта модели PTL-H (Panther Lake-H). В характеристиках, раскрытых Jakihn, известным своими точными утечками по Arrow Lake и Lunar Lake, утверждается, что предел мощности по умолчанию для Panther Lake-H составляет 15–25 Вт, в зависимости от того, идет ли речь о базовых или производительных режимах питания.

Серия будет разделена на три уровня: 4+8+4, 4+8+12 и 4+0+4, где числа относятся к производительным, эффективным и графическим ядрам соответственно. Высококлассные игровые ноутбуки будут использовать первый вариант, который имеет уменьшенное количество ядер графического процессора, но больше линий PCIe 5.0, как уже было объявлено ранее.

Panther Lake-H (4P+8E+4Xe3) (Core Ultra 300H?)

• Базовый PL1: 25 Вт, PL2: 64 Вт;

• Производительность PL1: 25 Вт, PL2: 64 Вт.

Panther Lake-H (4P+8E+12Xe3) (Core Ultra 300H?)

• Базовый → PL1: 25 Вт, PL2: 55 Вт;

• Производительность PL1: 25 Вт, PL2: 64 Вт.

Panther Lake-H (4P+0E+4Xe3) (Core Ultra 300U?)

• Базовый → PL1: 15 Вт, PL2: 44 Вт;

• Производительность PL1: 25 Вт, PL2: 55 Вт.

PL1 (Power Limit 1) — это то, что описывает TDP или то, что Intel называет базовой мощностью процессора (PBP), а PL2 (Power Limit 2) — это максимальная мощность (MTP). Похоже, что все варианты с эффективными ядрами будут иметь максимальную мощность MTP 64 Вт, в то время как предполагаемый вариант Core Ultra 300U, на который указывает TDP 15 Вт, будет ограничен TDP 55 Вт.

Линейка Intel Core Ultra 300 должна выйти к концу этого года. Intel уже выпустила серию Core Ultra 200H, которая должна работать в паре с графикой NVIDIA RTX 50, и они ожидаются через месяц или два. Core Ultra 300H могут появиться вместе с потенциальным обновлением RTX 50 SUPER для ноутбуков в начале следующего года.