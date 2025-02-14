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PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil потребует блок питания мощностью 900 Вт
Утечка упаковки PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil подтверждает наличие 64 вычислительных блоков RDNA4 и требования к блоку питания мощностью 900 Вт

 Спецификации PCIe 5.0 не упоминаются. Однако теперь есть подтверждение наличия 64 вычислительных модулей, не от AMD, а от партнера по производству видеокарт в лице PowerColor. Утечка изображения коробки флагманского графического ускорителя линейки Red Devil раскрыла сегодня эту информацию.

 Radeon RX 9070 XT Red Devil, уже появлявшаяся в утечках, имеет тактовую частоту 3,0 ГГц из коробки, также будет иметь высокое требование к питанию блоку, мощность которого должна быть не ниже 900 Вт. Это подтверждает фотография, которой сегодня поделился Томаш Гавронски. На коробке указано, что RX 9070 XT потребуется блок питания мощностью 900 Вт.

 Судя по всему, действительно существуют разогнанные варианты с повышенными требованиями к питанию, однако, стандартные модели требуют намного менее мощного блока питания.

• PowerColor RX 9070 Reaper: 650 Вт (2x 8-контактных);

• PowerColor RX 9070 XT Reaper: 750 Вт (2x 8-контактных);

• PowerColor RX 9070 XT Red Devil: 900 Вт (3x 8-контактных).

 Как можно видеть, по умолчанию мощность установлена на 750 Вт. Если пользователь выберет референсную модель или какую-либо карту по рекомендованной розничной цене, скорее всего, ему не придется обновлять свой блок питания. Более того, говорят, что младшая карта серии требует блока питания мощностью всего 650 Вт.

 Для сравнения, RX 7700 XT Fighter от PowerColor требует блок питания на 750 Вт БП, равно как и RX 7900 GRE. Фактически, даже RX 7800 XT Fighter достаточно 750 Вт. Таким образом требования к питанию не изменились, и можно определенно говорить о TBP менее 300 Вт, учитывая, что все эти карты имеют спецификации в пределах 245-263 Вт. Однако модель Red Devil явно выбивается из этого диапазона, и её TBP должен превышать 300 Вт.

 Ожидается, что AMD официально раскроет спецификации видеокарт серии RX 9070 XT через две недели, 28 февраля.

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Источник: videocardz.com
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