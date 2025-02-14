Представитель AMD заявил, что выход RX 9070 XT с 32 ГБ памяти не планируется.

То, что инсайдеры называли подтвержденной информацией, теперь опровергает Фрэнк Азор из AMD, представляющий отдел маркетинга и игр. С его слов видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT не будет иметь версии с 32 ГБ памяти GDDR6, как утверждали инсайдеры с Chiphell.

На данный момент известно, что карта Radeon RX 9070 XT получит 16 ГБ памяти стандарта GDDR6, а графический процессор Navi 48, используемый в этой модели, как говорят, ограничен 256-битной шиной памяти. Карты RX 9070 XT будут комплектоваться чипами памяти со скоростью 20 Гбит/с, что обеспечит общую пропускную способность до 644 ГБ/с. Удвоение объема памяти по-прежнему будет зависеть от той же шины, поэтому пропускная способность не увеличится при увеличении объема, если только AMD не выберет более быструю память.

Напомню, утечки с Chiphell утверждали, что компания AMD выпустит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти и произойти это должно было должна в конце второго квартала. Инсайдер специально упомянул, что это будет не графический ускоритель для рабочих станций, а именно игровой вариант.

Таким образом, Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти не планируется, по крайней мере пока. Однако утечка все еще оставляет возможность выхода другой модели, например, RX 9080 с такой конфигурацией памяти, хотя такой шаг кажется маловероятным.