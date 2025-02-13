Radeon RX 9070 XT появилась в бенчмарке GPU-Z, обеспечивая высокие показатели производительности

Radeon RX 9070 XT поступит в продажу в марте, и, как это обычно бывает с приближением релиза графических процессоров, слухи и утечки только усиливаются. Последняя утечка проливает свет на спецификации Radeon RX 9070 XT, утверждая, что она будет иметь 4096 ядер и 16 ГБ видеопамяти, а также некоторые другие подробности. Кроме того, тот же инсайдер также поделился игровым тестом, который показывает высокие показатели FPS в режиме 1080p, но подробности о настройках не были сообщены.

Утечка от известного пользователя HKEPC показала скриншот GPU-Z, системной утилиты, которая показывает ключевую информацию о графических процессорах, но название графического процессора размыто. Однако это графический процессор Navi 48, и инсайдер утверждает, что речь идет о модели Radeon RX 9070 XT. Скриншот показывает 4096 унифицированных общих ядер, а также 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 256-битную шину памяти. Он также раскрыл тактовую частоту в 3,1 ГГц, что, вероятно, является разогнанным показателем.

GPU-Z 2.62.0 является самой последней версией приложения. Скриншот также показывает графический процессор Navi 48, поддерживающий PCIe 5.0, но это было ожидаемо.

Кроме того, тот же инсайдер также поделился скриншотом бенчмарка Monster Hunter Wilds, и он показал среднее значение 211,71 FPS при разрешении 1920x1080 пикселей. Тест был выполнен в системе с процессором Intel Core Ultra 9 285K, 48 ГБ оперативной памяти при очень высоких настройках. Примечательно, что название графического процессора опять было размыто. Если посмотреть на FPS, то он довольно высокий, это говорит о том, что у Radeon RX 9070 XT не возникнет проблем с запуском игры, а также других подобных тяжелых игр в разрешении 1080p. Но это также указывает на использование технологии FSR или генерации кадров, поэтому поклонникам продукции AMD придется немного подождать цифр с чистой производительностью.

Согласно недавней утечке цен, ожидается, что Radeon RX 9070 XT будет стоить около 699 долларов, а некоторые партнеры будут предлагать варианты с ценой до 860 долларов. Для сравнения, видеокарты Founders Edition линеек RTX 5070 и RTX 5070 Ti стоят 549 и 749 долларов соответственно, а карты от партнеров будут стоить дороже.