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SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+ получит скрытый разъем питания
Предполагается, что новинка впервые получит 16-контактный разъем питания

 В сети наконец появилось несколько новых фотографий видеокарты серии NITRO+, флагманского уровня на архитектуре RDNA4 от Sapphire. Эта карта была включена в общий снимок, выпущенный AMD на выставке CES 2025, рекламирующий будущую архитектуру RDNA4.

 Многие обратили свое внимание на этом дизайне NITRO от Sapphire, хотя компания никогда не признавала и даже не упоминала данную карту, несмотря на многочисленные тизеры с участием серий PULSE и PURE.

 Модель NITRO+ в серии RX 9070 XT, отличается уникальным сетчатым дизайном с трехслотовым и трехвентиляторным кулером. У нее также интересный дизайн задней пластины, которая является съемной и открывает скрытый отсек для разъемов питания. Это позволяет пользователям безопасно прокладывать кабели и улучшать воздушный поток в корпусе ПК.

 Скрытый дизайн разъема питания не является чем-то новым и был использован многими партнерами по производству видеокарт, но он остается по-прежнему необычным для графических ускорителей Radeon.

 По попавшей в сеть фотографии трудно рассмотреть подробности, но разъем питания на ней явно один. Возможно, Sapphire выбрала 16-контактный разъем питания для своего флагмана.

 Согласно официальному сообщению AMD, подробности о видеокартах RDNA4 следует ожидать в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе. Sapphire, похоже, уже готова представить свою полную линейку видеокарт нового поколения, и просочившиеся фотографии подтверждают, что готовятся новые маркетинговые шаги со стороны производителей.

#видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #sapphire #rx 9070 xt #radeon rx 9070 xt
Источник: videocardz.com
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