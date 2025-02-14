Предполагается, что новинка впервые получит 16-контактный разъем питания

В сети наконец появилось несколько новых фотографий видеокарты серии NITRO+, флагманского уровня на архитектуре RDNA4 от Sapphire. Эта карта была включена в общий снимок, выпущенный AMD на выставке CES 2025, рекламирующий будущую архитектуру RDNA4.

Многие обратили свое внимание на этом дизайне NITRO от Sapphire, хотя компания никогда не признавала и даже не упоминала данную карту, несмотря на многочисленные тизеры с участием серий PULSE и PURE.

Модель NITRO+ в серии RX 9070 XT, отличается уникальным сетчатым дизайном с трехслотовым и трехвентиляторным кулером. У нее также интересный дизайн задней пластины, которая является съемной и открывает скрытый отсек для разъемов питания. Это позволяет пользователям безопасно прокладывать кабели и улучшать воздушный поток в корпусе ПК.

Скрытый дизайн разъема питания не является чем-то новым и был использован многими партнерами по производству видеокарт, но он остается по-прежнему необычным для графических ускорителей Radeon.

По попавшей в сеть фотографии трудно рассмотреть подробности, но разъем питания на ней явно один. Возможно, Sapphire выбрала 16-контактный разъем питания для своего флагмана.

Согласно официальному сообщению AMD, подробности о видеокартах RDNA4 следует ожидать в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе. Sapphire, похоже, уже готова представить свою полную линейку видеокарт нового поколения, и просочившиеся фотографии подтверждают, что готовятся новые маркетинговые шаги со стороны производителей.