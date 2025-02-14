Компания находится в трудной финансовой ситуации, что даже заставило руководство пойти на увольнение 60 сотрудников

Crytek является одной из последних компаний, пострадавших от череды увольнений в технологической отрасли, напоминающей финансовый кризис, который она пережила десять лет назад. Хотя сбой не повлияет на обновления контента для достаточно успешной игры Hunt: Showdown 1896, судьба Crysis 4 оказалась под вопросом.

Crytek, наиболее известная по серии Crysis и Hunt: Showdown 1896, недавно объявила об увольнении около 60 сотрудников, что составляет около 15 процентов своей рабочей силы. Кроме того, компания приостановила разработку Crysis 4 ещё в третьем квартале прошлого года.

Пострадавшие сотрудники относились к отделу разработки и общих служб Crytek. Это решение последовало за другими необъявленными мерами по сокращению расходов. Компания пообещала выходные пособия и услуги по оказанию помощи в трудоустройстве.

Crytek перенаправила ресурсы на Hunt: Showdown 1896, которая продолжает получать обновления контента. Многопользовательский шутер от первого лица совсем недавно получил существенную переработку.

Однако это была единственная свежая игра в Crytek с момента ее первоначального запуска в 2019 году. После выпуска ремастеров трех основных игр Crysis в 2020 и 2021 годах компания анонсировала Crysis 4 в начале 2022 года. Был показан только логотип, что указывало на раннюю стадию разработки, и за три года с тех пор не появилось никакой новой информации об игре.

Хотя оригинальный Far Cry в 2004 году вывел Crytek в число ведущих разработчиков, первая игра Crysis в 2007 году подняла планку ещё выше, однако, разочаровала подавляющее большинство игроков, так как даже топовое железо того времени не смогло показать приемлемую производительность, оставаясь ещё долго по большому счёту бенчмарком. Недавно Crytek сообщила PC Gamer, что намеренно оптимизировала самые высокие графические настройки для ПК, которые, как предполагалось, появятся через три года после запуска.

Несмотря на то, что Crysis 2 и Crysis 3 по-прежнему были технологически передовыми, они пошли на компромиссы, чтобы приспособиться к возможностям устаревших консолей PlayStation 3 и Xbox 360, и не оказали такого же влияния как оригинал. После выпуска Crysis 3 и Ryse: Son of Rome в 2013 году Crytek с трудом нашла финансирование, что привело к перебоям в выплатах и значительной потере персонала. Hunt: Showdown 1896, похоже, пока удерживает Crytek на плаву, но другие проекты, такие как новый Crysis, могут быть отложены.